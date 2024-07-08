Госконтроль решил проверить «устойчивость и конкурентоспособность» «Белпочты» во всех областных центрах

Опубликовано: 08.07.2024 14:39 , Обновлено: 08.07.2024

Комитет государственного контроля (КГК) Беларуси в понедельник, 8 июля, объявил о начале проверки республиканского унитарного предприятия "Белпочта". Как сообщили в ведомстве, инспекторы из различных госструктур планируют посетить филиалы предприятия во всех областных центрах Беларуси.

В КГК сообщили, что главной целью проверки станет “оценка устойчивости и конкурентоспособности государственного почтового оператора на рынке почтовых услуг”. Кроме того, инспекторы намерены выяснить, есть ли у “Белпочты” “резервы” для снижения себестоимости услуг, повышения его доходности и проверить, насколько экономически обоснованны действующие тарифы на почтовые услуги в Беларуси.

Подробному анализу инспекторы планируют подвергнуть следующие аспекты работы почтового оператора:

финансово-хозяйственную деятельность областных филиалов;

закупку товаров, работ и услуг;

соблюдение требований Госстандарта;

эффективность использования господдержки;

соблюдение законов о госимуществе, ценах и ценообразовании.

Планируется, что помимо сотрудников КГК в проверках пообещали задействовать также специалистов следующих госструктур:

Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ),

подразделений Государственного комитета по стандартизации,

Департамента госинспекции труда,

санитарно-эпидемиологической службы,

органов статистики.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого месяца КГК начал масштабные “контрольные мероприятия” на рынках во всех регионах Беларуси. Среди прочего специалисты запланировали проверить цены на объектах. Проверили, в числе прочего, автолавки, которые обслуживают сельских жителей. В Дрогичинском и Ивацевичском районах Брестской области в их работе обнаружили ряд серьёзных нарушений.

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