Госконтроль решил проверить «устойчивость и конкурентоспособность» «Белпочты» во всех областных центрах
Комитет государственного контроля (КГК) Беларуси в понедельник, 8 июля, объявил о начале проверки республиканского унитарного предприятия "Белпочта". Как сообщили в ведомстве, инспекторы из различных госструктур планируют посетить филиалы предприятия во всех областных центрах Беларуси.
В КГК сообщили, что главной целью проверки станет “оценка устойчивости и конкурентоспособности государственного почтового оператора на рынке почтовых услуг”. Кроме того, инспекторы намерены выяснить, есть ли у “Белпочты” “резервы” для снижения себестоимости услуг, повышения его доходности и проверить, насколько экономически обоснованны действующие тарифы на почтовые услуги в Беларуси.
Подробному анализу инспекторы планируют подвергнуть следующие аспекты работы почтового оператора:
- финансово-хозяйственную деятельность областных филиалов;
- закупку товаров, работ и услуг;
- соблюдение требований Госстандарта;
- эффективность использования господдержки;
- соблюдение законов о госимуществе, ценах и ценообразовании.
Планируется, что помимо сотрудников КГК в проверках пообещали задействовать также специалистов следующих госструктур:
- Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ),
- подразделений Государственного комитета по стандартизации,
- Департамента госинспекции труда,
- санитарно-эпидемиологической службы,
- органов статистики.
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Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого месяца КГК начал масштабные “контрольные мероприятия” на рынках во всех регионах Беларуси. Среди прочего специалисты запланировали проверить цены на объектах. Проверили, в числе прочего, автолавки, которые обслуживают сельских жителей. В Дрогичинском и Ивацевичском районах Брестской области в их работе обнаружили ряд серьёзных нарушений.
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