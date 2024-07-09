Госконтроль дал белорусам два дня, чтобы пожаловаться на нехватку врачей и учителей. Но звонить предложили не всем

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Опубликовано: 09.07.2024 07:42 , Обновлено: 09.07.2024

Комитет госконтроля (КГК) предложил белорусам пожаловаться на качество и доступность услуг здравоохранения, образования и культурного досуга. Однако, на этот раз свою "горячую" линию ведомство решило открыть не для всех граждан, а лишь для сельчан, чтобы проанализировать проблемы, с которым сталкиваются жители сельской местности. Узнали, в какое время они могут позвонить в Госконтроль и с какими именно вопросами можно туда обратиться.

Традиционный короткий номер “горячей” линии КГК - 191 - будет открыт в рабочее время два дня - 9 и 10 июля , с часовым перерывом:

с 9:00 до 13:00,

с 14:00 до 17:00.

В ведомстве чётко ограничили перечень вопросов, с которыми сельчане могут обратиться в этот раз на “горячую” линию, а именно:

вопросы оказания медицинской помощи (например, недостаток медицинских учреждений или врачей и оборудования в них);

неудовлетворительные условия получения образования (например, недостаток педагогов определённой специальности),

неудовлетворительные условия для занятий спортом (например, плохое материально-техническое оснащение учреждений и отсутствие квалифицированных кадров);

проблемы, связанные с организации культурного досуга на селе.

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