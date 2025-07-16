Госконтроль анонсировал выборочные проверки списков зачисленных в вузы Беларуси

Опубликовано: 16.07.2025 11:28 , Обновлено: 16.07.2025

Заместитель председателя КГК Андрей Лобович рассказал, как Комитет государственного контроля проверяет вузы во время вступительной кампании.

По его словам, в этот период осуществляется выборочный мониторинг вузов. Специалисты ведомства контролируют соответствие поданных документов правилам приёма, проверяют наличие документов, подтверждающих льготы, а также изучают протоколы заседаний приёмных комиссий.

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Особое внимание в КГК решили уделить последнему дню приёма документов , когда допуск в учреждения образования прекращается в 18:00.

«При этом у всех абитуриентов, находящихся в учреждении, документы должны принять», — заявил Лобович.

[info_b]Основной этап приёма документов на бюджетные места завершается 17 июля. В сельскохозяйственные вузы и вузы силового блока документы можно подать по 19 июля. Зачисление на бюджетные места должно завершиться до 27 июля. Приём документов на платную форму обучения продлится по 1 августа, а зачисление — по 3 августа.[/info_b]

Кроме того, Лобович добавил, что для исключения возможности внесения дополнительных записей секретарь и представитель комиссии по контролю должны подвести черту в журналах под фамилией последнего абитуриента. Также специалисты КГК выборочно сверятт эти журналы со списками рекомендованных к зачислению и зачисленных студентов.

Со своей стороны ректор МГЛУ Наталья Лаптева заявила изданию sb.by, что приёмная кампания организована «абсолютно прозрачно». Она напомнила, что 17 июля информирование абитуриентов на сайтах вузов обновится в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00, а окончательные сведения появятся не позднее 12:00 следующего дня.

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