Госатомнадзор озвучил 3 варианта, где в Беларуси могут захоронить ядерные отходы

Опубликовано: 23.04.2025 21:07 , Обновлено: 23.04.2025

Госатомнадзор озвучил три потенциальные локации, где в Беларуси может быть построен пункт захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО). Выбор площадки, как рассказал журналистам начальник профильного управления ведомства Дмитрий Павлов, сейчас активно ведётся, а сам ПЗРО должен «закрыть всю потребность страны в финальной изоляции» такого рода отходов.

Три возможных варианта размещения «ядерного могильника»:

В регионе расположения БелАЭС . Этот вариант, по словам Павлова, соответствует подходам МАГАТЭ, рекомендующим размещать такие объекты возле основного «наработчика» отходов, которым сейчас и является АЭС возле Островца. В Могилёвской области . Эта площадка рассматривается с учётом «перспектив сооружения других ядерных объектов» в этом регионе. В Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике . То есть на территориях, наиболее пострадавших от Чернобыльской аварии. Этот вариант позиционируется как возможность «использования» земель, которые сейчас «не используются».

Дмитрий Павлов подчеркнул, что выбор площадки — серьёзный процесс, идёт изучение материалов, создана правительственная комиссия с экспертами из разных госорганов, а координацией занимается межведомственная рабочая группа при Минэнерго.

Строительство ПЗРО предусмотрено утверждённой правительством в 2023 году Стратегией по обращению с радиоактивными отходами, сообщил источник. Первый этап стратегии (до начала 2030-х годов) как раз и нацелен на решение проблемы отходов, образующихся на БелАЭС.

«С учётом того, что станция уже функционирует и идёт активная наработка радиоактивных отходов, к вопросу освобождения хранилища через 10 лет так или иначе страна придёт», — отметил Павлов, поясняя необходимость ввести первую очередь пункта захоронения уже в начале 2030-х.

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Второй этап стратегии (2030–2050-е гг.) предположил изучение возможности сооружения дополнительных хранилищ, а также вывод из эксплуатации «исторических объектов ядерного наследия» (что за они, непонятно) и спецпредприятий, занимающихся промышленными отходами. Третий этап — ещё более отдалённая перспектива.

Представитель Госатомнадзора выразил уверенность, что выбранные подходы «позволят реализовать этот проект с наименьшими затратами». О стоимости проекта, объёмах предполагаемых отходов и о том, как на выбор площадки может повлиять мнение местного населения, в ходе брифинга не сообщалось.

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