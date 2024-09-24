Гомельчане пожаловались на дым. Синоптики объяснили откуда и где концентрация микрочастиц достигла "вредных" значений

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Опубликовано: 24.09.2024 11:39 , Обновлено: 24.09.2024

Жители Гомеля не первый день жалуются на дым и стойкий запах гари, который ощущается на улице. Синоптики объяснили откуда принесло дым на территорию Беларуси и где концентрация потенциально опасных микрочастиц в воздухе во вторник, 24 сентября, достигла "вредных" значений.

С самого утра 24 сентября в соцсетях жители Гомельщины начали жаловаться на “очень едкий запах” дыма, который ощущался с ночи, а также делились видео “туманно-дымного” утра в разных районах областного центра.

“Ночь задыхалась, да и утро в дыму! Горит!” - возмутилась одна из зрительниц в комментариях под видео в TikTok.

Другая пожаловалась на “смог” на окнах, на машинах и в квартире. По её словам, пол от этого смога стал “чёрным, как после налета из гари”, а “сажа с тряпки смывается”.

О непростой ситуации на востоке Беларуси сообщили и авторы Telegram-канала о погоде Nadvorie. Ссылаясь на данные проекта AirMQ, который организовал независимую сеть мониторинга загрязнения воздуха в городах, специалисты указали на “значительные концентрации” РМ2.5.

[info_b]Частицы PM2.5 – взвешенные твердые микрочастицы и мельчайшие капельки жидкости (от 10 нм до 2,5 мкм в диаметре), содержащиеся в воздухе. В отличие от крупных частиц они, способны преодолевать биологические барьеры и проникать в организм человека, загрязняя его лёгкие и другие внутренние органы потенциально опасными микрочастицами сажи, минеральных солей, соединений тяжелых металлов, которые представляют угрозу для здоровья.[/info_b]

Как видно по карте AirMQ, по состоянию на утро 24 сентября, концентрация частиц PM2.5 достигла “вредных” значений (обозначены на карте красным цветом) в отдельных районах Минска, Могилёва и особенно - Гомеля.

















Причиной сильного задымления на востоке страны, судя по всему, являются лесные пожары в соседней Украине. Накануне Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям отчиталась о том, что в настоящее время местные спасатели не могут взять под контроль 18 крупных очагов в 7 областях страны Полтавской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Донецкой, Ровенской и Сумской.

В частности, в Черниговской области, с которой граничит Беларусь, сейчас зафиксировано 2 пожара - горит лес на общей площади более 190 гектаров. Официальный представитель Госслужбы Украины по ЧС Александр Хорунжий в эфире украинского телевидения 23 сентября пояснил, что речь идёт о “пожарах в экосистемах” - открытых территориях (сухой траве, кустарниках, сухостое), лесных пожарах на безводных участках, а также о пожарах на торфяниках, которые “очень трудно и долго ликвидируются”.

Синоптики назвали источник дыма над Беларусью. Где концентрация примесей достигла опасных значений?