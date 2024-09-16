Синоптики назвали источник дыма над Беларусью. Где концентрация примесей достигла опасных значений?

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Опубликовано: 16.09.2024 14:07 , Обновлено: 16.09.2024

Не так давно минчане жаловались на непонятный дым и запах гари в столице. Теперь подобного рода жалобы начали доноситься и из других областей Беларуси. Синоптики рассказали, что дело скорее всего обстоит в пожарах, которые то и дело происходят на территории нашей страны, России и Украины.

Так, по данным тематического канала о погоде Nadvorie, пожароопасная обстановка на границе России и Украины привела к тому, что ветер “принёс” дымовой шлейф на территорию нашей страны — скорее всего, именно это и заметили на выходных. Кроме того, лесные возгорания поспособствовали скоплению вредных примесей в воздухе, откуда и мог ощущаться неприятный запах гари.

И если ситуация в Минске немного наладилась, то сейчас основной удар на себя приняла Гомельщина. Специалисты Nadvorie отметили, что “наиболее загрязнённый воздух с частичками сажи и дыма” наблюдается по всей области. Причина всё та же: пожары в экосистемах на российско-украинской границе.

“В Гомеле минувшей ночью была наиболее тревожная обстановка. Концентрация взвесей в атмосфере достигала опасных значений: 16 сентября в 2 часа утра концентрация частичек размером 2.5–10 микрометров (PM10) достигала 387 µг на кубический метр воздуха, а более мелких, 2.5 микрометра (PM2.5) — 325 µг/м³”, — сообщили синоптики тематического канала о погоде Nadvorie.

В то же время специалисты Telegram-канала “Метеовайб” рассказали, что центр Беларуси от очередного смога спас восточный ветер. Так, на юго-востоке “была сильная дымка”, а в Гомеле и Василевичах видимость в дыму падала до 3,5-4 км.

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