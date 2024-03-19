Головченко пожаловался, что белорусы отказываются строить жильё с господдержкой. Что предложил?

Опубликовано: 19.03.2024 15:27 , Обновлено: 19.03.2024

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во вторник, 19 марта, во время совещания в правительстве пожаловался на то, что белорусы, которые стоят на учёт нуждающихся и могут рассчитывать на льготные условия приобретения жилья, отказываются от строительства с господдержкой. В связи с этим глава правительства предложил изменить подходы к обеспечению белорусов жильём.

Головченко признал, что в настоящее время в Беларуси возникают “определенные сложности в области строительства жилья, особенно с господдержкой”.

“И не потому, что мы не можем строить больше. Видимо, действующие механизмы, которые обеспечивают предоставление господдержки, начинают утрачивать актуальность”, - объяснил причину сложившейся ситуации белорусский премьер.

Глава правительства заявил, что “наметившиеся тенденции” уже “оказывают влияние” на строительство жилья в этом году. Он выразил обеспокоенность касательно возможности выполнить все заявленные в начале года цели по программе жилищного строительства.

“Причина всем известна. В первую очередь это отказ граждан, которые имеют право на поддержку, от строительства жилья. Не потому, что мы ее не можем обеспечить, - просто люди отказываются уже на этих условиях брать поддержку”, - заявил Головченко, открывая совещание в правительстве.

При этом, согласно официальным данным, очередь из тех, кто стоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, сокращается очень медленно, несмотря на “весьма существенные темпы строительства жилья с господдержкой”, пожаловался премьер. Одновременно с этим, по его словам, количество молодых семей без детей либо с одним ребенком, которые стоят на учете нуждающихся, но по закону не могу рассчитывать на льготные кредиты, в последнее время растёт.

В связи с этим премьер-министр предложил “изменить подходы по обеспечению граждан жильем”, в частности, дать белорусам возможность покупать уже готовое жильё, а не ещё строящееся, и возобновить в Беларуси такое понятие, как госзаказ в строительстве жилья.

“Меры для этого в текущем году уже принимаются”, - сообщил Головченко.

Ранее Телеграф сообщил, что Министерство архитектуры и строительства Беларуси 18 марта проинформировало белорусов о возобновлении практики строительства жилья госзаказчиками для последующей продажи гражданам, стоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ожидается, что уже в этом году белорусы, имеющие право приобрести жильё на льготных условиях, снова смогут покупать уже готовые квартиры, а не только участвовать в долевом строительстве, как это происходит сейчас.

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Напомним, согласно планам правительства, в 2024 году сдать в эксплуатацию рассчитывают около 4,4 млн. кв. м общей площади жилья. Из них 1,4 млн. кв. м предполагается выделить гражданам, состоящим на учете нуждающихся и строящих жилье с господдержкой.

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