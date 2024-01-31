Глава МВД приказал «проявлять принципиальность» к этим белорусам. Кого поручил взять на контроль перед выборами?
На днях состоялось заседание коллегии управления внутренних дел Минского облисполкома при участии главы ведомства Ивана Кубракова. Милиционеры не только подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 2023 год, но и получили служебные поручения от министра в преддверии электорального периода в Беларуси.
Кубраков заострил внимание своих подчиненных на вопросах безопасности дорожного движения и поручил “проявлять принципиальность” к отдельным категориям водителей, а именно тем, кто допускает дорожно-транспортные происшествия на пешеходных переходах.
Кроме того, Кубраков потребовал от сотрудников МВД “организации должного контроля” за “подучетной категорией” белорусов, поручив в первую очередь заняться “обеспечением их занятости”.
“На Минщине не допущено резкого изменения оперативной обстановки. Уверен, личный состав и дальше будет качественно выполнять поставленные задачи, в том числе в преддверии электорального периода”, - процитировала министра пресс-служба ведомства.
В свою очередь руководитель УВД Минского облисполкома Александр Астрейко заверил министра в том, что региональная милиция “продолжат наступательную работу, направленную на повышение уровня правопорядка” на Минщине.
Ранее Телеграф сообщил, что на заседании коллегии ГУВД Мингорисполкома глава ведомства Иван Кубраков рассказал, к какой категории белорусов сотрудники правоохранительных органов намерены “принимать самые строгие меры” в 2024 году.
Глава МВД приказал применять к этим белорусам «самые строгие меры». Кого возьмут на «особый контроль»?
А 1 декабря 2023 года на заседании коллегии МВД в Минске Кубраков, обсуждая с коллегами предстоящие парламентские выборы в Беларуси, поручил руководителям обеспечить «жесткую исполнительскую дисциплину», а всем сотрудникам ведомства — вести «работу с населением» и действовать «на упреждение».
«Накоплен богатый опыт» — Кубраков приказал МВД работать с белорусами накануне выборов. Как?