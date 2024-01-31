Глава МВД приказал «проявлять принципиальность» к этим белорусам. Кого поручил взять на контроль перед выборами?

Опубликовано: 31.01.2024 08:49 , Обновлено: 31.01.2024

На днях состоялось заседание коллегии управления внутренних дел Минского облисполкома при участии главы ведомства Ивана Кубракова. Милиционеры не только подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 2023 год, но и получили служебные поручения от министра в преддверии электорального периода в Беларуси.

Кубраков заострил внимание своих подчиненных на вопросах безопасности дорожного движения и поручил “проявлять принципиальность” к отдельным категориям водителей, а именно тем, кто допускает дорожно-транспортные происшествия на пешеходных переходах.

Кроме того, Кубраков потребовал от сотрудников МВД “организации должного контроля” за “подучетной категорией” белорусов, поручив в первую очередь заняться “обеспечением их занятости”.

“На Минщине не допущено резкого изменения оперативной обстановки. Уверен, личный состав и дальше будет качественно выполнять поставленные задачи, в том числе в преддверии электорального периода”, - процитировала министра пресс-служба ведомства.

В свою очередь руководитель УВД Минского облисполкома Александр Астрейко заверил министра в том, что региональная милиция “продолжат наступательную работу, направленную на повышение уровня правопорядка” на Минщине.

Ранее Телеграф сообщил, что на заседании коллегии ГУВД Мингорисполкома глава ведомства Иван Кубраков рассказал, к какой категории белорусов сотрудники правоохранительных органов намерены “принимать самые строгие меры” в 2024 году.

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А 1 декабря 2023 года на заседании коллегии МВД в Минске Кубраков, обсуждая с коллегами предстоящие парламентские выборы в Беларуси, поручил руководителям обеспечить «жесткую исполнительскую дисциплину», а всем сотрудникам ведомства — вести «работу с населением» и действовать «на упреждение».

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