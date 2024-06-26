Минздрав Беларуси внезапно изменил состав автомобильной аптечки. Нужно ли срочно бежать в аптеку?

Опубликовано: 26.06.2024 19:19 , Обновлено: 26.06.2024

Министерство здравоохранения Беларуси изменило обязательный состав универсальной аптечки скорой помощи. Корректировки внесли в постановление №178 «Об установлении перечней аптечек» от 23 ноября 2023 года. Официальный документ с изменениями опубликовали сегодня, 26 июня, на Национальном правовом Интернет-портале.

Так, согласно нововведениям, теперь в аптечке первой помощи должны находиться электронный термометр и измеритель артериального давления. До этого в перечне значились медицинский электронный термометр и тонометр. При этом количество указанных приборов может определяться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями “в зависимости от потребности”, сообщили в Минздраве Беларуси.

Однако ведомство не пояснило, чем тонометр отличается от измерителя артериального давления. Также в Минздраве не уточнили, что делать тем, кто положил в аптечку тонометр, и нужно ли им ехать в аптеку и требовать продать “измеритель артериального давления”.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство здравоохранения обновило требования к комплектации аптечек первой помощи, в том числе — автомобильных, без которых в Беларуси невозможно пройти техосмотр. Часть обязательных предметов медицинского назначения из аптечки убрали, часть — заменили новыми позициями, поэтому перед поездкой на станцию ТО водителям точно придётся пересмотреть состав аптечки.

Минздрав изменил обязательный состав автомобильной аптечки. Когда за неправильный начнут штрафовать?