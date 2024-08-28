Глава Минлесхоза потребовал наказывать руководителей белорусских предприятий за "элементарные вещи"

Опубликовано: 28.08.2024 12:43 , Обновлено: 28.08.2024

Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик на выездном заседании коллегии ведомства в Поставском лесхозе 28 августа потребовал привлекать к ответственности руководителей предприятий за "элементарные вещи".

Под этим понятием Кулик имеет в виду благоустройство административных зданий, цехов, ремонтно-механических мастерских и других объектов предприятий. По словам министра, “отдельные руководители” не понимают, что такое “имидж отрасли”.

Фото: Минлесхоз Беларуси

“Мы не говорим о капитальных проектах, а говорим об элементарном наведении порядка: где-то подкрасить, где-то плиточку заменить, мусор убрать и прочее. Это же элементарные вещи!” - заявил глава Минлесхоза, передал Telegram-канал ведомства.

Кулик добавил, что “привлечение к ответственности за отсутствие благоустройства” нужно принимать “как сигнал к действию”. “Недоработал - отвечай”, - сказал министр.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Кулик на аппаратном совещании в ведомстве в начале августа распорядился привлечь к восстановлению лесов на буреломах студентов и школьников. Также глава Минлесхоза сообщил, когда с этой целью проведут “масштабную акцию”.

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Также мы писали, что на личный прием граждан к первому заместителю министра лесного хозяйства Беларуси Александру Драгуну 14 августа пришли охотники одного из лесхозов Гомельщины. Они пожаловались на то, что директор предприятия “пытается выжить” местного егеря.

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