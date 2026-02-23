Глава Мининформа пообещал «красиво стимулировать» интерес к белорусскому языку

Опубликовано: 23.02.2026 09:52 , Обновлено: 23.02.2026

Министр информации Беларуси Марат Марков пообещал "красиво, умеючи и профессионально" стимулировать интерес к белорусскому языку. "Чтобы не отталкивать людей, а действительно привлекать", - заявил он, но при этом высказался против резкого увеличения белолрусскоязычного контента в эфире национального телевидения.

Выступая в эфире гостелеканала СТВ, Марков категорически отверг предложенную ему недавно инициативу выпускать 45% программ на телевидении на белорусском языке.

“Так точно делать нельзя. Это ничем на сегодняшний день не обосновано”, - заявил Марков, сославшись на данные последней переписи населения.

[inf]Напомним, согласно официальным данным Белстата, опубликованным по результатам переписи населения 2019 года, больше 51% от общего населения страны назвали белорусский своим родным языком. А вот количество тех, кто предпочитает разговаривать на белорусском дома, согласно официальной статистике, меньше - всего 24% от общего количества населения Беларуси.[/inf]

Саму идею необходимости популяризации белорусского языка Марков отрицать не стал, но выказал мнение, что к этому “надо идти спокойно, поступательно и не вызывая языковых вопросов и языковых проблем”. По его мнению, Миниформ “не имеет права навредить и создавать критические ситуации”, поскольку сейчас в белорусском обществе есть две диаметрально противоположные группы.

“Одни, говорящие о том, что белорусский язык ущемляют в стране, и другие, кричащие о том, что ущемляют русский язык. И те и другие работают не на благо государства. Они близки к тому, чтобы заявить в отношении них о том, что они проявляют экстремистские идеи, потому что пытаются внести раздор в наше общество. И с теми и с другими надо бороться”, - считает Марков.

По его словам, среди тех, кто смотрит белорусское телевидение, только 1% предпочитает контент на белорусском языке, порядка 30% готово смотреть и на белорусском, и на русском, но большинство всё же предпочитает русскоязычный контент. Именно на эту статистику опираются телеканалы.

Чтобы изменить это соотношение, глава ведомства высказался за комплексный подход как со стороны Мининформа, так и Министерства культуры и Министерства образования, а также предложил перепроверить статистику через пару лет. А пока Марков пообещал “спокойно и без надрыва” проводить “стимулирование” белорусскоязычных проектов

“Возможно, мы подошли уже к определенной точке, когда нужно говорить о том, что это стимулирование должно быть более интенсивным, но при соблюдении тех условий, которые я обозначил. Стимулировать интерес к белорусскому языку надо красиво, умеючи, профессионально, чтобы не отталкивать людей, а действительно привлекать”, - подчеркнул Марков.

«Не нужно строить иллюзий» — Министр информации объяснил, почему в Беларуси нет своего детского телеканала

Напомним, ранее глава Мининформа потребовал “жестко пресекать на корню” любые “попытки публично дискриминировать” в многонациональной Беларуси какой-либо язык - будь то государственный или язык любой другой национальности, а также объяснил, почему в Беларуси нет собственного детского телеканала и появится ли он в ближайшем будущем. Глава министерства высказался за его создание, но призвал белорусов “не строить иллюзий” на этот счёт.

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