Мэр литовского города предложил открыть туристические маршруты по Нёману в Беларусь

Опубликовано: 23.02.2026 09:18 , Обновлено: 23.02.2026

Мэр литовского города Алитус Нериюс Цесулис предложил превратить Нёман в полноценный туристический водный путь, соединяющий Литву с Польшей. В этом случае он будет пролегать через территорию Беларуси.

С подобной инициативой Нериюс Цесулис обратился к литовскому Сейму и профильному министерству ещё в декабре. Он представил целый проект по развитию водного пути в верхнем течении Нёмана. Идея заключается в том, чтобы туристические и грузовые суда могли курсировать по Нёману, соединяя Литву с Польшей, проходя через территорию Беларуси.

В интервью литовскому порталу LRT.lt автор проекта заявил, что город нуждается в развитии водного туризма и предложил задействовать средства, выделенные Европейским союзом, чтобы построить причалы, проложить водный канал, углубить русло реки в некоторых местах. Сейчас суда, курсирующие по Нёману, нередко сталкиваются с проблемой мелководья, а также отсутствием должной инфраструктуры - скалистые участки не обозначены.

“Весь мир, живущий у рек, обращен к реке. Там есть набережные, причалы, места для купания. Мы видим рыбаков, но не используем их потенциал, кафе не открываются”, — описал мэр города свой взгляд на проблему.

По его задумке, реализация туристического потенциала реки позволит открыть возможность поездок как в соседнюю Польшу и Беларусь (через Августовский канал), так и в Каунас или даже к Балтийском морю. Не исключил Цесулис и возможности возобновления грузового речного судоходства с Беларусью, поскольку, по его мнению, отношения с соседней страной точно “когда-нибудь улучшатся”, а начинать работать в этом направлении нужно уже сейчас.

Говоря о потенциальной угрозе со стороны Беларуси, о которой заявляют противники этого проекта, Цесулис подчеркнул, что военные вообще не видят угрозы в речном судоходстве.

“Несколько лет мы жили довольно мирно, а сейчас ситуация такая. Но уверены ли мы, что будем жить в недружелюбии с соседями сто или двести лет? Никто не знает, как изменятся политика и жизнь”, — заявил мэр литовского Алитуса.

Это подтвердил в комментарии LRT.lt и представитель литовских военных майор Гинтаутас Чиунис. По его словам, река рассматривается военными скорее как ограничивающий фактор, природное препятствие, которое сдерживает военные маневры и передвижение военных сил, а не как дополнительный фактор опасности.

Напомним, недавно государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович обвинил Польшу, Литву и Латвию в нежелании “идти на конструктивный диалог” с Беларусью по линии министерств иностранных дел.

Вольфович обвинил Польшу, Литву и Латвию в нежелании идти на диалог – «Не надо нам диктовать»