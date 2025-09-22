«Не нужно строить иллюзий» - Министр информации объяснил, почему в Беларуси нет своего детского телеканала

Опубликовано: 22.09.2025 09:50 , Обновлено: 22.09.2025

Министр информации Марат Марков объяснил, почему в Беларуси нет собственного детского телеканала и появится ли он в ближайшем будущем. Глава министерства высказался за его создание, но призвал белорусов "не строить иллюзий" на этот счёт.

По данным Министерства информации, 17 из 18 детских телеканалов, которые на сегодняшний день зарегистрированы в Беларуси, - российские. Специализированного же белорусского канала для детей пока нет, но, по словам Маркова, в стране “начали прорабатывать эти вопросы”.

""ЗА” появление такого канала – понимание простого факта, что воспитывать своих детей, на своих ценностях и морали мы обязаны сами, а телевидение – это один из инструментов такого воспитания”, - процитировал главу ведомства официальный Telegram-канал Мининформа.

Однако Марков выказал сомнения в реальности создания полностью белорусского телеканала для детей. Первой проблемой министр назвал недостаточное количество собственного белорусского детского контента, даже с учётом всех архивов “Беларусьфильма”. По мнению чиновника, его не хватит, чтобы на постоянной основе заполнять 16-18 часов эфира.

Вторым вопросом, по мнению Маркова, будет вопрос финансирования детского телеканала.

“Должен ли телеканал быть государственным, или есть энтузиасты, готовые взять часть забот по воспитанию наших детей в рамках государственно-частного партнерства. Не нужно строить иллюзий, что канал будет привлекательным для рекламодателей, а значит — это исключительно социальный и весьма затратный проект”, - заявил министр.

Впрочем, главным вопросом, “требующим детальной проработки”, по мнению Маркова, является востребованность такого канала у белорусской аудитории, то есть какой процент детей его будет смотреть.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом месяце Белтелеком сообщил о запуске нового тестового телеканала ducktv в своих видеосервисах ZALA. Контент канала, по заверению вещателя, ориентирован на «самых маленьких зрителей от 0 до 3 лет».

«Белтелеком» добавил в ZALA телеканал «для зрителей от 0 до 3 лет»