Глава КГК Беларуси раскрыл детали борьбы с донатами «в пользу экстремистских формирований»

Опубликовано: 23.04.2025 13:42 , Обновлено: 23.04.2025

Председатель Комитета государственного контроля Беларуси Василий Герасимов, выступая перед парламентариями, отчитался о «борьбе с финансированием экстремистской и террористической деятельности». По его словам, только за 2024 год органы финансовых расследований КГК возбудили 44 уголовных дела по этой статье, сосредоточив усилия на анализе криптовалютных транзакций и контроле платёжных сервисов в соцсетях.

Как сообщил Герасимов, чьи слова привела пресс-служба, за прошлый год КГК выявил 2 700 криптовалютных транзакций, которые ведомство связало с финансированием «экстремистской и террористической деятельности».

В качестве примера глава КГК привёл дело некоего топ-менеджера IT-компании, который, по данным комитета, перевёл криптовалюту на сумму, эквивалентную $290 тысячам, в пользу «ряда террористических и экстремистских объединений».

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Не остались без внимания и социальные сети. Герасимов заявил, что КГК во взаимодействии с органами госбезопасности установил 1 445 граждан, которые, по их данным, использовали платёжный сервис Facebook для перечисления денег «в пользу экстремистских формирований».

Кроме того, по данным Герасимова, в 2024 году госконтроль выявил 34 преступления экономического характера, которые, по версии ведомства, совершили граждане, причастные к «деструктивной деятельности».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении участников и организаторов «антибелорусских акций» за границей в январе этого года. В ведомстве сообщили об обысках и аресте имущества «деанонимизированного экстремистского актива».

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