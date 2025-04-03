Белорусскому сооснователю Wargaming грозит спецпроизводство - ОНТ. За что?

Опубликовано: 03.04.2025 08:56 , Обновлено: 03.04.2025

В отношении белоруса Николая Кацелапова, одного из основателей известной компании-разработчика компьютерных игр Wargaming, в ближайшее время будет начато спецпроизводство. Такую информацию озвучили в вечернем эфире гостелеканала ОНТ.

О Кацелапове, которого Комитет госбезопасности Беларуси ещё в 2022 году внёс в список организаций и лиц, причастных к террористической деятельности (по статье 290-1 УК - “Финансирование террористической деятельности”), на ОНТ упомянули на ряду с другими белорусскими бизнесменами, в отношении которых уже возбудили уголовное дело. Всех их обвинили в финансировании террористических и экстремистских организаций.

Сам Кацелапов ещё в середине 2010-х годов обосновался на Кипре, поэтому, по информации гостелеканала, в отношении него в Беларуси планируют открыть спецпроизводство. Обвинение, как утверждают авторы сюжета, будет основано на нескольких статьях Уголовного кодекса.

[info_b]Спецпроизводство – производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится за пределами Беларусь и уклоняется от явки в орган, ведущий уголовный процесс.[/info_b]

Авторы сюжета ОНТ заявили, что компания Кацелапова, используя государственные преференции, предоставленные резидентам Парка высоких технологий, за счёт налоговых льгот сэкономила десятки миллионов рублей, а сам тип-менеджер на протяжении нескольких лет переводил фондам, которые в Беларуси считаются экстремистскими и террористическими, “сотни тысяч долларов”.

Среди белорусских предпринимателей, в отношении которых Следственное управление по городу Минску уже возбудило уголовное дело за аналогичные действия, в сюжете упомянули Егора Волкова - одного из собственников крупной белорусской транспортной компании. По данным ОНТ, бизнесмен перевёл в запрещенные в Беларуси фонды порядка 11 тыс. долларов. Известно, что Волков в настоящее время уже отбывает наказание в колонии за “активное участие” в акциях протеста 2020 года.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Следственный комитет Беларуси 21 марта рассказал о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении участников и организаторов “антибелорусских акций” за границей в январе этого года. В ведомстве сообщили об обысках и аресте имущества “деанонимизированного экстремистского актива”.

В СК Беларуси рассказали, куда пришли с обысками и у кого арестовали имущество из-за акций протеста