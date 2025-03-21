В СК Беларуси рассказали, куда пришли с обысками и у кого арестовали имущество из-за акций протеста

Опубликовано: 21.03.2025 10:39 , Обновлено: 21.03.2025

Следственный комитет Беларуси 21 марта рассказал о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении участников и организаторов "антибелорусских акций" за границей в январе этого года. В ведомстве сообщили об обысках и аресте имущества "деанонимизированного экстремистского актива".

Как пояснили в Следственном комитете, обыски были проведены по местам регистраций и на объектах реальной собственности “деанонимизированного экстремистского актива”. Подозреваемыми по уголовному делу, открытому после серии уличных протестных демонстраций в Польше, Литве и США 26 января 2025 года, уже признали порядка 400 человек.

“Устанавливается имущество и недвижимость, на которые налагается арест для последующего обеспечения возмещения причиненного государству ущерба”, - рассказали о ходе расследования в СК, подчеркнув, что работа по установлению пособников экстремистских формирований и террористических организаций ведётся “в тесном взаимодействии с заинтересованными органами”.

Кроме того, в Следственном комитете заявили, что у них есть информация о том, что за границей планируют новые демонстрации, которые в ведомстве назвали “зарубежными сходками”. Ожидается, что акции будут приурочены к “Дню воли” - такое название в Беларуси получила годовщина провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, которая выпадает на 25 марта.

В Следственном комитете пообещали следить за подобными зарубежными демонстрациями и впоследствии проанализировать данные о “потенциальных и фактических участниках” этих мероприятий. Их личности пообещали идентифицировать для “дальнейшего привлечения к уголовной ответственности, в том числе с использованием механизма специального производства”.

“Действиям каждого будет дана принципиальная правовая оценка”, - пообещали в СК.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в январе этого года СК сообщил, что открытл уголовное дело в отношении 365 белорусов, живущих за рубежом, за участие в “малочисленных уличных акциях”, которые, по мнению ведомства, были направлены на “дискредитацию Республики на международной арене”, а также на “срыв электоральной кампании”. Тогда речь шла о привлечении этих людей к ответственности по трём статьям уголовного кодекса.

СК открыл уголовное дело против белорусов за демонстрации в Польше, Литве и США