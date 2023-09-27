Глава ЦИК рассказал, с какими документами, кроме паспорта, разрешат белорусам голосовать на выборах

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Опубликовано: 27.09.2023 16:33 , Обновлено: 27.09.2023

Председатель ЦИК Игорь Карпенко рассказал журналистам, по каким документам, помимо паспорта, разрешат голосовать белорусам.

Председатель ЦИК сказал, что на выборах не будут формироваться избирательные участки за рубежом, написала БелТА.

Он пояснил, что решение принято в соответствии с новым избирательным законодательством. По его словам, это не ущемляет прав людей, которые по каким-то причинам выехали за рубеж. «Они могут приехать в страну и в период досрочного голосования со вторника по субботу или в единый день голосования, 25 февраля 2024 года, выполнить свой гражданский долг - прийти на участки и проголосовать», - сказал Карпенко.

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Глава ЦИК напомнил, что для того, чтобы проголосовать, нужен документ, удостоверяющий личность. Он пояснил, что таковым является паспорт, однако ЦИК «традиционно принимает решение о том, какие еще документы могут удостоверять личность гражданина, - в случаях, если паспорт, допустим, находится на оформлении, подан на получение визы и т.д».

Игорь Карпенко пояснил, что к таким документам, как правило, относят водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, студенческий билет и другие документы, удостоверяющие личность. «Это чисто процедурные вопросы», - резюмировал он.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, глава ЦИК пояснил, введут ли в Беларуси на выборах систему электронного голосования.

В Беларуси введут систему электронного голосования на выборах? Пояснил глава ЦИК