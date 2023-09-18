В Беларуси введут систему электронного голосования на выборах? Пояснил глава ЦИК

Опубликовано: 18.09.2023 09:03 , Обновлено: 18.09.2023

В Беларуси в настоящее время разрабатывают концепцию цифровизации избирательной системы. Об этом 17 сентября заявил глава Центрального избирательного комитета (ЦИК) Беларуси Игорь Карпенко. Он рассказал, внедрят ли систему электронного голосования уже в рамках ближайших избирательных кампаний.

В Беларуси 25 февраля 2024 года планируется провести Единый день голосования, а в 2025 году белорусов ждёт очередная президентская кампания. По словам руководителя белорусского ЦИК, обе эти электоральные кампании пройдут “традиционно, без применения электронного голосования”.

Однако, выступая в эфире гостелеканала ОНТ, Карпенко заявил, что в рамках концепции цифровизации избирательной системы планируется рассмотреть возможность применения электронного голосования “для некоторых категорий граждан”. Каких именно, глава ЦИК не уточнил.

“Электронное голосование не вводится по движению какой-то волшебной палочки,” - заявил Карпенко. Он пояснил, что для полноценного перехода на электронное голосование в стране сперва необходимо создать разветвленную систему электронных услуг, электронное правительство и другие платформы, которые могли бы лечь в его основу.

Глава ЦИК также пояснил, почему Беларусь решила перенять опыт России и ввести Единый день голосования, в рамках которого депутатов Палаты представителей и депутатов местных советов всех уровней белорусы смогут выбирать в один день.

“Благодаря этому мы сокращаем электоральный цикл. Ранее мы почти три года занимались электоральными кампаниями, сейчас же раз в пять лет мы будем проводить выборы депутатов и Президента Беларуси”, - рассказал Карпенко. По его словам, это позволяет сократить использование бюджетных средств на проведения электоральных кампаний “примерно в два раза”.