"Спрос растёт на глазах" — Сколько в 2024 году придётся заплатить за путёвки в детские лагеря Беларуси?

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Опубликовано: 19.05.2024 12:24 , Обновлено: 19.05.2024

Заместитель начальника Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Ирина Соловьёва рассказала о количестве смен в детских лагерях этим летом, а также озвучила суммы, которые придётся заплатить родителям за отдых своего чада.

Говоря про виды дневных детских лагерей, специалист отметила, что в этому году появятся профильные, например, военно-патриотические. По словам Ирины Соловьёвой, они предназначены для старшеклассников в рамках допризывной подготовки. Кроме того, предусмотрены лагеря “для высоко мотивированных детей”. Их изюминка — тематические смены по разным учебным предметам.

Также специалист обратила внимание, что сейчас “особенно популярны” школьные лагеря для детей 6-11 лет, поскольку этим летом государственная дотация полностью покрывает стоимость питания ребёнка, передало информагентство “Минск-Новости”. Таким образом, родителям не придётся платить вообще.

Так, например, в 2024 году размер дотации на одну путёвку в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на срок не менее 15 дней составит 104 рубля, а в лагерь труда и отдыха на такой же период — 112 белорусских рублей.

Кроме того, Ирина Соловьёва добавила, что во время летних каникул будут работать 30 загородных круглосуточных детских лагерей. Из них в 27 лагерях организуют пять смен, в двух — четыре и в одном — шесть. В большинстве своём продолжительность одной смены составит 15 дней. В среднем путёвка в такой лагерь обойдётся родителям в 700 рублей, 248 из которых пообещало оплатить государство.

Интересно, что в прошлом году смены в круглосуточных лагерях длились дольше — 18 дней, а путёвки продавали в среднем за 721 рубль (264 рубля составляла государственная дотация).

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