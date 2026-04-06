Генпрокуратура предложила Совмину добавить в телефоны белорусских школьников 3 обязательных номера

Опубликовано: 06.04.2026 12:48 , Обновлено: 06.04.2026

Генеральная прокуратура Беларуси направила в Совет министров собственные предложения по новым профилактическим мерам работы с детьми и их родителями. Среди конкретных предложений ведомства - организовать определённые мероприятия и добавить в телефоны детей три обязательных номера. И речь вовсе не телефонах экстренных служб - спасателей или "скорой".

Генпрокуратура выступила за то, чтобы в телефоны белорусских школьников были добавлены номера психологов, которые, в числе прочего, занимаются профилактикой детских суицидов:

номер круглосуточной республиканской «Детской телефонной линии» (8 801 100 16 11), номер телефона доверия Республиканского центра психологической помощи (+375 17 300 10 06), номер службы экстренной психологической помощи (133).

“Важно, чтобы педагоги и медицинские работники во взаимодействии с родителями активно распространяли эти номера, в том числе организовали их сохранение в телефонах детей”, - говорится в рекомендациях Генпрокуратуры.

В ведомстве констатировали, что среди случаев гибели детей от внешних причин в Беларуси преобладают именно суициды. По итогам 2025 года, во всех регионах страны суицидальные попытки среди несовершеннолетних участились и эта тенденция сохраняется по сей день. В связи с этим Генеральная прокуратура проверила, насколько эффективно государственные органов и организация работают в контексте профилактики детских суицидов и предложила правительству конкретные дополнительные меры.

Так, для предупреждения суицидального поведения у молодых людей специалисты ведомства усилить взаимодействие по этому направлению государственной системы здравоохранения, системы образования и родителей. Работу поликлиник и школ по выявлению суицидального риска у детей и подростков предложено усовершенствовать, чтобы те вовремя могли получить необходимую психолого-психиатрическую и психолого-педагогическую помощь.

При этом в ведомстве подчеркнули необходимость “научного обеспечения” деятельности по снижению уровня детских суицидов, не уточнив, что именно предлагается усовершенствовать в этой связи.

Среди наиболее распространенных причин и условий, провоцирующих подростков на суицид, в Генпрокуратуре назвали следующее:

социальная дезадаптация,

одиночество,

конфликтные отношения с родителями и отсутствие с их стороны должного внимания и заботы,

влияние сети Интернет,

чрезмерное использование гаджетов,

увлечение аниме с суицидальным контекстом,

игровая зависимость.

Кстати, недавно Министерство образования опубликовало для родителей особую памятку, как не допустить развития игровой зависимости (лудомании) у детей. По мнению ведомства, меры по защите ребёнка от этой напасти следует принимать с первых классов школы, а по мере подрастания ребёнка - менять подход, смещая акцент на новые угрозы.

Проверка браузера и лимит по картам. Минобразования РБ дало родителям инструкцию против детской лудомании

А с 1 сентября Министерство образования анонсировало запуск масштабного проекта, в который со следующего учебного года будут вовлечены все учреждения образования страны. Его суть сводится к тому, чтобы внедрить в детские коллективы “политику добра и дружбы”.

Минобразования анонсировало новый масштабный проект во всех белорусских школах с 1 сентября