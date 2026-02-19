Проверка браузера и лимит по картам. Минобразования РБ дало родителям инструкцию против детской лудомании

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Опубликовано: 19.02.2026 13:02 , Обновлено: 19.02.2026

Министерство образования опубликовало для родителей особую памятку, как не допустить развития игровой зависимости (лудомании) у детей. По мнению ведомства, меры по защите ребёнка от этой напасти следует принимать с первых классов школах, а по мере подрастания ребёнка - менять подход, смещая акцент на новые угрозы.

Памятке, опубликованной ведомством в официальном Telegram-канале, специалисты Минобразования составили список основных рисков, с которыми может столкнуться ребёнок в интернете в разном возрасте.

Так, для учеников младших классов (1-4 класс) основными угрозами в Сети ведомство считает бесплатные “демо-версии” мобильных игр с агрессивной рекламой, выработку привычки получать “победу любой ценой”, а также подражание популярным блогерам, которые в том числе играют в азартные игры.

Чтобы избежать негативных последствий этого, в ведомстве посоветовали родителям младших школьников:

Создать на телефоне или планшете ребёнка отдельный аккаунт и установить возрастное ограничение.

При наличии у ребёнка детской карты - привязать её к своему телефону и отключить возможность онлайн-оплаты и не привязывать основную банковскую карту к аккаунту Google Play/App Store ребенка.

На платформе YouTube включить детский режим и отключить автовоспроизведение, чтобы ребёнок не столкнулся с рекламой казино.

Жёстко ограничить время на компьютерные игры.

У учеников постарше, в 5-8 классе , по словам экспертов профильного министерства, интернет-риски смещаются. По оценкам специалистов, именно в этом возрасте подростки начинают делать свои первые ставки на киберспорт в популярных компьютерных играх, таких как CS:GO или Dota 2, а также ставки на спорт. Тут не за горами и первые признаки реальной лудомании - игровой зависимости. К ним специалисты ведомства отнесли онлайн-игры с донатами, кейсы, лутбоксы и симуляторы казино в играх, а также подписку на “тиктокеров” и капперов в Telegram.

Кроме того, в этом возрасте, по статистике Минобразования, подростков начинают вовлекать в преступные схемы “быстрого заработка” в интернете и финансовые пирамиды, поэтому и меры борьбы родителям предлагают предпринимать более решительные, а именно:

Установить лимит на пополнение мобильного счета и детской карты (например, не более 5 рублей в день).

Включить семейную подписку на Google Play или App Store, чтобы все покупки проходили только с одобрения взрослых.

Заблокировать на роутере сайты с онлайн-казино и популярными букмекерскими конторами.

Проверять историю браузера ребёнка - подозрение должны вызвать запросы про “заработок”, “ставки”, “кейсы”.

Объяснить опасность микрозаймов и кредитов у сверстников.

В старшей же школе ( 9-11 классы ), по словам экспертов Минобразования, у подростка без должного контроля со стороны родителей может наступить полная финансовая зависимость от ставок на спорт и онлайн-казино и появиться первые серьёзные “игровые долги” и кредиты. Тому способствуют многочисленные промо-программы с розыгрышами денег и ставками, которые сегодня можно найти в Сети.

Помимо потенциальных проблем с правоохранительными органами (например, за дропперство), подростки на этом этапе могут столкнуться и с серьёзными психологическими проблемами, которые не всегда уже можно решить без помощи специалистов. Это и психологическая ломка без доступа к игре, и подмена ценностных понятий.

Чтобы этого не допустить, родителям в ведомстве предложили следующее: