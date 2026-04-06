Минобразования анонсировало новый масштабный проект во всех белорусских школах с 1 сентября

Опубликовано: 06.04.2026 11:34 , Обновлено: 06.04.2026

Министерство образования анонсировало запуск масштабного проекта, в который с 1 сентября 2026 года будут вовлечены все учреждения образования Беларуси. Его суть сводится к тому, чтобы внедрить в детские коллективы "политику добра и дружбы".

Как заявили представители Минобразования в эфире телеканала “РТР-Беларусь”, со следующего учебного года в белорусских школах должна заработать новая система профилактики буллинга. Для педагогов и руководства школ разработали подробный алгоритм действий, чтобы совместно с родителями и самими школьниками создать в учебном заведении безопасную и комфортную среду для каждого ученика.

По словам авторов сюжета, сейчас к запуску общереспубликанского проекта по профилактике буллинга “активно готовятся”, а с 1 сентября его официально запустят разом в более чем 2,5 тысяч образовательных учреждений страны. Как пояснила заместитель начальника управления Министерства образования Беларуси Елена Симакова, систему “обкатали” в рамках эксперимента на полусотне учреждений, а уже на основании их опыта сформированы отдельные блоки для педагогов, разъяснительные мероприятия для родителей, пособия для детей.

“Мы не пришли к этому проекту на пустом месте. Конечно, были уже учреждения образования, которые в рамках инновационной, экспериментальной деятельности это у себя в учреждения образования уже внедряли”, - пояснила чиновница.

Объясняя необходимость подобного проекта, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шипуло констатировал, что школьный буллинг давно вышел за пределе единичных случаев, причём не только в нашей стране, но и в других странах мира.

“По мировой статистике, насилию в школьном возрасте подвержено от 10% до 40%. Это не единичные случаи. И с ужесточением мер, с ужесточением законодательства, ответственности мы не сможем решить эту проблему. Именно здесь должны быть наши действия совместные, совместные действия общества, родителей, школы, педагогов, детей, направленные на пресечение, выявление и профилактику этих действий, так называемого буллинга”, - заявил депутат.

Кстати, самого термина “буллинг”, о котором регулярно рассказывают и самим подросткам школьные психологи, и их родителям на школьных собраниях, ни в Уголовном кодексе Беларуси, ни в в Кодексе об административных правонарушениях не найти. Однако привлечь к ответственности за этот самый буллинг белорусов всё же могут, поскольку понимают под этим термином, пришедшим к нам из английского языка, довольно широкий спектр противоправных действий.

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