Генпрокуратура предложила наказывать белорусов за прапаганду отказа от рождения детей

Опубликовано: 19.02.2024 12:22 , Обновлено: 19.02.2024

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в понедельник, 19 февраля, объявил о подготовке законопроекта, который предполагает введение административной ответственности за "пропаганду ненормальных отношений, педофилии, добровольного отказа от рождения детей".

По словам Шведа, в настоящее время данный законопроект находится на стадии согласования, сообщилоагентство БелТА.

Ещё летом прошлого года, по данным Генпрокуратуры, в Беларуси были утверждены клинические протоколы лечения лиц, страдающих педофилией. Впоследствии, по инициативе ведомства, Министерство внутренних дел подготовило поправки в Уголовный кодекс, предложив, в частности, разрешить проводить химическую кастрацию осуждённых педофилов.

Кроме того, осенью прошлого года в МВД рассказали, что, согласно новому законопроекту, правоохранительные органы будут рассматривать как “пропаганду чайлдфри” - идеологии, которую предложили также объявить вне закона на ряду с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола.

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Ранее Телеграф рассказал, могут ли сейчас в Беларуси по закону привлечь к административной или уголовной ответственности за пропаганду так называемой “чайлдфри”-идеологии — сознательного отказа от детей в семейных отношениях. Юридические нюансы этого вопроса объяснила основатель и руководитель юридической компании “Артикул Бай” Анастасия Ташлык.

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