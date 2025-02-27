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Генпрокуратура ответила на «многочисленные обращения» белорусов об амнистии для осуждённых по «наркотической» статье

Генпрокуратура ответила на «многочисленные обращения» белорусов об амнистии для осуждённых по «наркотической» статье
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Генеральная прокуратура Беларуси заявила о поступлении «многочисленных обращений» от граждан, касающихся амнистии для осуждённых по статье 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотиков). Белорусы попросили надзорное ведомство учесть смягчения в этой статье при разработке нового закона об амнистии.

В Генпрокуратуре пояснили, что все поступившие обращения внимательно изучат и обсудят, когда проект закона об амнистии поступит в ведомство. Там заверили, что рассмотрение предложений будет проходить «в рамках установленной процедуры нормотворческой техники».

О примерных сроках, когда это может произойти, в Генпрокуратуре не рассказали.

Напомним, 3 марта вступят в силу поправки в Уголовный кодекс, смягчающие ряд положений статьи 328.

[scryt_b title=“Что за поправки?”]

За незаконное изготовление, приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта (часть 1) суды смогут назначать арест на срок до трёх месяцев. Ранее — лишь ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Если же те же действия были совершены с целью сбыта или сам сбыт наркотиков (часть 2) без отягчающих обстоятельств, законодатель предоставил возможность назначить ограничение свободы на срок до пяти лет. Ранее - только лишение свободы от трёх до восьми лет со штрафом или без него.

В части 4, которая регулирует ответственность за незаконный оборот наркотических средств в составе организованной группы (например, при организации наркошопа), нижний предел наказания в виде лишения свободы снизили с десяти до восьми лет. При этом максимальный срок лишения свободы — двадцать лет — остался без изменений.

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Следует подчеркнуть, что о разработке будущей амнистии власти публично не объявляли. Однако есть предположения, что её могут приурочить к 9 мая, когда Беларусь будет отмечать 80-летие Победы.

В последний раз амнистия широко применялась к осуждённым по статье 328 в 2019 году. Тогда тем, кто соответствовал критериям, сократили срок наказания на один год.

Последующие две амнистии касались этой категории в незначительной степени. При ряде условий под неё попали те, кто совершил преступления в возрасте до восемнадцати лет, а также женщины и одиноких мужчины, имеющих детей до восемнадцати лет и не лишённые родительских прав.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в Беларуси ожидается пересмотр нескольких десятков тысяч приговоров в связи с «гуманизацией и смягчением уголовного законодательства». В том числе осуждённых по наркостатье.

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