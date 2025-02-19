Верховный суд допустил пересмотр десятков тысяч приговоров белорусам. Что случилось?

Опубликовано: 19.02.2025 14:13 , Обновлено: 19.02.2025

В Беларуси ожидается пересмотр нескольких десятков тысяч приговоров в связи с «гуманизацией и смягчением уголовного законодательства». Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховного Суда Беларуси Валерий Калинкович.

Как известно, Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», который внёс существенные изменения в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Ряд положений закона предусмотрел введение более мягких видов наказаний за различные преступления.

Согласно белорусскому законодательству, нормы, улучшающие положение лица, совершившего преступление, имеют обратную силу, отметило госагентство БелТА. Это означает, что новые, более мягкие, положения закона будут применяться не только к новым делам, но и к приговорам, вынесенным до вступления закона в силу. Калинкович подчеркнул, что, несмотря на сложность ситуации в организационном плане, система судов должна успешно справиться с этой задачей.

На практике это значит, что большое количество осуждённых белорусов получило шанс на смягчение участи, будь то сокращение срока наказания или даже смягчение его вида. Но следует отметить, что новые положения УК не гарантировали автоматическое смягчение для всех.

Механизм пересмотра судебных решений, по словам первого заместителя председателя Верховного суда, «достаточно простой и понятный», прописан в законодательстве, и суды уже не раз применяли его на практике при внесении поправок в уголовный закон. «В принципе, эти алгоритмы на протяжении ряда лет неизменны. Они достаточно хорошо судами освоены», — пояснил он, добавив, что каждое обращение будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали об изменениях в УК более подробно.

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