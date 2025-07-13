Где в Беларуси похолодает до +14? Синоптики предупредили о фронте с Польши. А где будет жара?

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Опубликовано: 13.07.2025 11:53 , Обновлено: 13.07.2025

По словам известного синоптика Дмитрия Рябова, в начале следующей неделе в Беларусь поступит тёплый воздух с юга, из-за чего температура окажется на 1-3 градуса выше обычных значений для этого времени года.

Температурный фон , однако, будет нестабильным, а погода — переменчивой.

“Дожди распределятся неравномерно и местами сопровождаются грозами, а также сильным порывистым ветром ”, — сообщил специалист.

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А это значит, что сухой и устойчивой погоды в ближайшие дни белорусам ждать не стоит.

“В понедельник и вторник — дожди и грозы”

В начале недели, 14 и 15 июля , на погоду повлияют атмосферные фронты, пришедшие из Западной Европы, в частности из Польши.

В понедельник осадки ожидаются в западной части страны.

осадки ожидаются в западной части страны. Во вторник дожди и грозы пройдут по большей территории.

Ветер метеоролог пообещал юго-западный, умеренный, но при грозах может усилится до 15-20 м/с . Влажность воздуха достигнет 90% .

Температура ночью: +10..+17°C . Днём:

понедельник — +25..+29°C ;

— ; вторник — +22..+27°C .

“В середине недели — очередной фронт”

В среду , 16 июля, погода останется неустойчивой: кратковременные дожди и высокая вероятность гроз. Ветер сохранится юго-западным, порывистым при непогоде.

Ночью: +12..+19°C , днём — +21..+27°C .

“К концу недели похолодает”

“Во второй половине недели температура понизится”, — уточнил Рябов.

В четверг и пятницу (17-18 июля) днём температура, по прогнозу Рябова, будет такой:

четверг — +17..+21°C ;

— ; пятница — от +14°C на западе до +24°C на юго-востоке.

В выходные, 19-20 июля , сохранится переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью: +9..+14°C , днём:

суббота — +18..+24°C ;

— ; воскресенье — от +18°C на востоке до +26°C на западе.

Что говорит Белгидромет?

Согласно данным Белгидромета (в ведомстве пока дали прогноз на воскресенье-вторник), в понедельник , 14 июля, ночью осадков почти не будет, лишь на западе возможны кратковременные дожди. Днём фронт с Польши принесёт дожди, местами сильные, с грозами.

Температура:

ночью — +10..+16°C ;

; днём — +22..+29°C , на юго-востоке до +32°C .

Во вторник , 15 июля, ожидаются кратковременные, но интенсивные дожди и грозы.

[inf] Атмосферный фронт — граница между тёплыми и холодными воздушными массами, часто приносящая осадки. Порывистый ветер — резкие и сильные порывы, обычно сопровождающие грозы.[/inf]

Только помните, что долгосрочные прогнозы не всегда точные. В том же Белгидромете настаивают, что точность более 90% может быть гарантирована только на 3 дня. А все что больше - погрешность растет.