Где в Беларуси похолодает до +14? Синоптики предупредили о фронте с Польши. А где будет жара?
По словам известного синоптика Дмитрия Рябова, в начале следующей неделе в Беларусь поступит тёплый воздух с юга, из-за чего температура окажется на 1-3 градуса выше обычных значений для этого времени года.
Температурный фон , однако, будет нестабильным, а погода — переменчивой.
“Дожди распределятся неравномерно и местами сопровождаются грозами, а также сильным порывистым ветром ”, — сообщил специалист.
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А это значит, что сухой и устойчивой погоды в ближайшие дни белорусам ждать не стоит.
“В понедельник и вторник — дожди и грозы”
В начале недели, 14 и 15 июля , на погоду повлияют атмосферные фронты, пришедшие из Западной Европы, в частности из Польши.
- В понедельник осадки ожидаются в западной части страны.
- Во вторник дожди и грозы пройдут по большей территории.
Ветер метеоролог пообещал юго-западный, умеренный, но при грозах может усилится до 15-20 м/с . Влажность воздуха достигнет 90% .
Температура ночью: +10..+17°C . Днём:
- понедельник — +25..+29°C ;
- вторник — +22..+27°C .
“В середине недели — очередной фронт”
В среду , 16 июля, погода останется неустойчивой: кратковременные дожди и высокая вероятность гроз. Ветер сохранится юго-западным, порывистым при непогоде.
Ночью: +12..+19°C , днём — +21..+27°C .
“К концу недели похолодает”
“Во второй половине недели температура понизится”, — уточнил Рябов.
В четверг и пятницу (17-18 июля) днём температура, по прогнозу Рябова, будет такой:
- четверг — +17..+21°C ;
- пятница — от +14°C на западе до +24°C на юго-востоке.
В выходные, 19-20 июля , сохранится переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью: +9..+14°C , днём:
- суббота — +18..+24°C ;
- воскресенье — от +18°C на востоке до +26°C на западе.
Что говорит Белгидромет?
Согласно данным Белгидромета (в ведомстве пока дали прогноз на воскресенье-вторник), в понедельник , 14 июля, ночью осадков почти не будет, лишь на западе возможны кратковременные дожди. Днём фронт с Польши принесёт дожди, местами сильные, с грозами.
Температура:
- ночью — +10..+16°C ;
- днём — +22..+29°C , на юго-востоке до +32°C .
Во вторник , 15 июля, ожидаются кратковременные, но интенсивные дожди и грозы.
[inf] Атмосферный фронт — граница между тёплыми и холодными воздушными массами, часто приносящая осадки. Порывистый ветер — резкие и сильные порывы, обычно сопровождающие грозы.[/inf]
Только помните, что долгосрочные прогнозы не всегда точные. В том же Белгидромете настаивают, что точность более 90% может быть гарантирована только на 3 дня. А все что больше - погрешность растет.