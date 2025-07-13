А град будет? В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности

Опубликовано: 13.07.2025 15:30 , Обновлено: 13.07.2025

Белгидромет выпустил предупреждение о "неблагоприятных погодных явлениях" 14 июля, в понедельник. Такими он назвал грозы, сильные ливни и ветер до 72 км/час. Мало того, по юго-востоку Беларуси синоптики спрогнозировали до +30°C.

Все эти напасти вынудили государственных метеорологов объявить оранжевый уровень опасности на большей части территории Беларуси.

А град будет?

Тем временем, в ТГ-канале “Метеовайб” рассказали, что на западе Беларусь окажется в барической ложбине циклона Gabriel, центр которого долго кружил над севером Центральной Европы.

“Он заполняется и теряет активность и скоро вольется в циркуляцию более глубокого циклона Horst, медленно смещающегося сейчас на Британские острова с запада”, — уточнил синоптик.

В итоге, погоду в Беларуси 14 июля определит теплая и неустойчивая воздушная масса.

Наиболее интенсивные грозы и дожди можно ждать во 2-ой половине дня, они будут идти вдоль линий неустойчивости.

Кстати, град тоже может быть.

“Также по западу страны есть небольшая вероятность возникновения суперячейковых гроз из-за умеренных сдвигов ветра, доступной конвективной энергии более 1000 Дж/кг и относительной завихренности (модель S4x4)”, — рассказали в ТГ-канале “Метеовайб”.

Что пообещал Дмитрий Рябов

Ранее Telegraf.news писал, что по словам известного синоптика Дмитрия Рябова, в начале следующей недели в Беларусь поступит тёплый воздух с юга, из-за чего температура окажется на 1-3 градуса выше обычных значений для этого времени года.

Где в Беларуси похолодает до +14? Синоптики предупредили о фронте с Польши. А где будет жара?