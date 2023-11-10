Где в Беларуси на выходных выпадет снег? Синоптики рассказали, что ещё принесёт циклон с Балкан

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Опубликовано: 10.11.2023 12:48 , Обновлено: 10.11.2023

Синоптики предупредили белорусов об ухудшении погоды в предстоящие выходные, 11 и 12 ноября. Виной тому станет циклон, который, как ожидается, во второй половине дня субботы сформируется над Балканами и принесёт в Беларусь "более ноябрьскую" погоду. Посмотрели, где в выходные ждать снега и как сильно опустится температура, которая до сих пор не уходила в минус надолго.

Если сегодня белорусы ещё могут наслаждаться хорошей погодой с комфортной температурой в +8..+11°С, то уже в субботу, 11 ноября , погода начнёт постепенно портиться. Белгидромет предупредил, что утром и днем на большей части территории страны ожидаются дожди с порывистым ветром, ночью - густые туманы. Температура в этот день существенно не опустится - ночью в пределах +1..+6°С, днём - до +5..+10°С. Ухудшение погодных условий синоптики связывают с приближающимся атмосферным фронтом.

“Сам по себе фронт дохлый, ни чем себя над Беларусью не проявит — осадков даст немного, но на нём над Балканами во второй половине дня субботы сформируется циклон. Этот циклон «Н» постепенно углубляясь (давление в его центре будет падать, а циркуляция расширяться), рано утром в воскресенье подойдёт со стороны Украины к Беларуси”, - пояснили авторы телеграм-канала о погоде «Надвор’е».

Циклон «Н» подойдёт к Беларуси в воскресенье, 12 ноября

Циклон, по словам синоптиков, выдастся дождливым, причем самые сильные осадки, судя по данным численной прогностической модели ECMWF, прольются над центральными районами Украины, а белорусский юго-восток зацепит лишь краешком. Тем не менее, на вечер воскресенья, 12 ноября , синоптики прогнозируют мокрый снег с дождём по всей восточной половине страны.

Кроме того, Белгидромет предупредил о туманах в ночь на воскресенье и о порывистом ветре днём. Резкого похолодания при этом ждать не стоит: среднесуточная температура составит +1..+6°С, а днём местами по стране воздух прогреется до +8°С.

А вот в ночь на понедельник, 13 ноября , синоптики Белгидромета спрогнозировали заморозки - до -2°С. Дневная температура будет колебаться в диапазоне от +1°С до +7°С.

Как пояснили в учреждении, погодные условия в это день будет определять “холодная тыловая часть циклона, уходящего на Верхнюю Волгу”. Из-за неё на большей части территории страны ожидается мокрый снег и дождь, причем ночью в северных районах Беларуси осадки могут быть сильными. Из-за возможного ночного “минуса” на дорогах может возникнуть гололедица.

Напомним, согласно прогнозу белорусского синоптика Дмитрия Рябова, озвученного в конце октября, именно циклоны, их частые вторжения и быстрая смена атмосферных процессов станут главной причиной ненастной погоды в ноябре. Специалист также не исключил вероятность экстремальных погодных явлений.

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