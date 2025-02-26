Где в Беларуси бесплатно поесть блины на Масленицу? Составили список локаций массовых гуляний

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Опубликовано: 26.02.2025 10:11 , Обновлено: 26.02.2025

В Беларуси стартовая масленичная неделя. Журналисты Telegraf.news узнали, куда в этом году можно отправиться на традиционные массовые гулянья, где можно поводить хороводы у костра с чучелом зимы и поесть блины, причём абсолютно бесплатно.

Масленица - одна из немногих языческих традиций славян, которая перекочевала в наши дни и с удовольствием отмечается многими белорусами. Поскольку масленичная неделя предшествует Великому посту, который православные верующие держат в течение семи недель перед Пасхой, в эти дни наши предки по традиции устраивали массовые гулянья - чтобы вдоволь нагуляться перед весьма сдержанным периодом церковного поста.

Впрочем, этот праздник с языческими корнями любим даже теми, чья вера не предписывает после недели блинного чревоугодия переходить на постную пищу, ведь сам праздник представляет собой ещё и своеобразные проводы зимы и встречу весны. Каждый день масленичной недели носит собственное название и отмечается своими традициями. Однако в наши дни, разумеется, основные праздничные мероприятия приходятся на выходные. Именно на субботу и воскресенье, 1 и 2 марта , запланированы массовые гулянья в большинстве белорусских городов. Собрали для вас несколько самых любопытных вариантов, чтобы спланировать культурную программу на грядущие выходные.

Двухметровый блин в Суле

Так, интерактивный парк истории “Великое Княжество Сула”, раскинувшийся на территории бывшей усадьбы дворянского рода Ленских, пригласил белорусов на выпекание и дегустацию огромного двухметрового блина. Традиционный масленичный столб и сжигание пугала-зимы также заявлены в праздничной программе на 1 и 2 марта .

А тех, кто до сих пор не бывал в этом уникальном месте, помимо праздничной масленичной программы ждёт также незабываемое погружение в историю Беларуси от самых первобытных времён.

[info_b] Локация и цены :

Минская область, Столбцовский район, Литвенский сельсовет, деревня Сула

Входные билеты для индивидуальных посетителей - 35 рублей для взрослых, 15 рублей - для детей от 7 лет

Билеты на программ “Шчодрая масленіца ў Суле” - 55 рублей для взрослых, 40 рублей - детская программа.[/info_b]

Вы больше не захотите готовить классические блины. Добавьте в тесто это, чтобы заменяли хлеб

Народная дискотека в Беловежской пуще

Археологический музей под открытым небом, который входит в состав Национального парка “Беловежская пуща”, 1 и 2 марта также пригласил отметить этот праздник пробуждения природы от зимнего сна в их компании. Развлекательные мероприятия там будут проходить с 11:00 до 18:00, а главное событие традиционный обрядовый хоровод со сжиганием чучела Масленицы намечено на 16:00 2 марта.

Перед этим можно будет прогуляться по масленичной ярмарке, отведать пущанских блинов с целебным чаем на травах, поучаствовать в мастер-классах от ремесленников, а вечером организаторы пообещали яркое фаер-шоу и народную дискотеку.

[info_b] Локация и цены :

Брестская область, Каменецкий район, аг. Каменюки

Входные билет: 10 рублей для детей (от 7 лет до 14 лет), 15 рублей для взрослых.[/info_b]

Новость Телеграф

Угощения 21+ и стенка на стенку в Дудутках

В музейном комплексе Дудутки решили не отступать от собственных традиций и подготовили не только угощения для детворы в виде “волшебных леденцов” и масленичных блинов, но и “жидкие угощения для взрослых” под фирменную закуску. Если вам уже исполнился 21 год, вам непременно стоит заглянуть в местную винокурню, а уж после неё - можно и в традиционные масленичные игры пуститься.

Организаторы пообещали 1 и 2 марта устроить настоящие масленичные соревнования по полной программе:

масленичный столб,

бойня мехами на масленичном козле,

метание деревянной дубины,

масленичные скачки на деревянных лошадях,

перетягивание каната,

сырные и блинные гонки,

и даже масленичные бои “Стенка на стенку”.

[info_b] Локация и цены :

Минская область, Пуховичский район, деревня Птичь

Входные билеты: взрослые - 25 рублей, дети школьного возраста - 15 рублей.[/info_b]

Семейный блинный забег в Минском зоопарке

Блинный забег решили организовать в Минском зоопарке 1 марта . Регистрация участников начнётся около сцены у центрального входа в 12:00. Участвовать в забеге по территории зоопарка можно будет целыми семьями - всем выдадут по сковороде с блинами и ровно в 13:00 - “На старт! Внимание! Марш!”

А если одного соревнования вам мало, можно поучаствовать в ещё одном конкурсе, который пройдёт под девизом “Длинная коса – белорусская краса”. Как становится понятным из названия, победителем станет участница (или участник - кто знает, ведь никаких гендерных ограничений организаторы не заявили) с самыми длинными волосами. При этом планируется, что победителей будет несколько - в трёх возрастных категориях. Сам конкурс намечен на 14:00.

[info_b]Подробнее об условиях участия в конкурсах и соревнованиях можно почитать по ссылке.[/info_b]

[info_b] Локация и цены :

Минск, ул. Ташкентская 40,

Входной билет - 15 рублей[/info_b]

Фаер-шоу в Ботаническом

Центральный ботанический сад НАН Беларуси на э ту Масленицу также решил порадовать посетителей праздничной программой с традиционными играми и забавами, блинным фуд-кортом, тематическими фотозонами и выступлениями и музыкантов.

Кульминация праздника и 1, и 2 марта , станет сжигание чучела Зимы, но перед ним посетителей Ботанического ждёт огненное во всех смыслах этого слова получасовое цирковое фаер-шоу от творческого коллектива Kresiva.

[info_b] Локация и цены :

Минск, ул. Сурганова, 2В

Входные билеты: стандартный - 20 рублей (взрослые и дети старше 13 лет), льготный - 10 рублей (пенсионеры, дети с 4 до 12 лет, инвалиды 2 группы).[/info_b]

Батлейка и цирковые выступления в Дукоре

Ещё одним местом, где можно посмотреть на фаер-шоу и цирковые выступления на Масленицу станет музейный комплекс “Дукорский маёнтак”. На 1 и 2 марта там также запланированы массовые гулянья с живой музыкой и танцами, хороводы и сжигание чучела.

Изюминкой этого места на Масленицу станет экскурсия с дегустацией “Bibendum vitae или Что пили наши предки”, а также традиционная белорусская батлейка.

[info_b] Локация и цены :

Минская область, Пуховичский район, агр. Дукора ул. Школьная, 15

Входные билеты: взрослым - 35 рублей, детям от 7 лет - 15 рублей[/info_b]

Где блинами угостят бесплатно?

А вот у жителей и гостей Минска в последний день масленичной недели, 2 марта , будет возможность угоститься блинами совершенно бесплатно, не оплачивая никакие входные билеты. Угощать (а заодно и развлекать конкурсами с подарками и выступлениями танцевальных и музыкальных коллективов) пообещали посетителей двух крупных торговых центров:

ТРЦ Galileo (ул. Бобруйская, 6, 3-й этаж), с 12:00,

ТРЦ OUTLETO (проспект Жукова, 44, перед главным входом на улице).









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