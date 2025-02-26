Где в Беларуси бесплатно поесть блины на Масленицу? Составили список локаций массовых гуляний
В Беларуси стартовая масленичная неделя. Журналисты Telegraf.news узнали, куда в этом году можно отправиться на традиционные массовые гулянья, где можно поводить хороводы у костра с чучелом зимы и поесть блины, причём абсолютно бесплатно.
Масленица - одна из немногих языческих традиций славян, которая перекочевала в наши дни и с удовольствием отмечается многими белорусами. Поскольку масленичная неделя предшествует Великому посту, который православные верующие держат в течение семи недель перед Пасхой, в эти дни наши предки по традиции устраивали массовые гулянья - чтобы вдоволь нагуляться перед весьма сдержанным периодом церковного поста.
Впрочем, этот праздник с языческими корнями любим даже теми, чья вера не предписывает после недели блинного чревоугодия переходить на постную пищу, ведь сам праздник представляет собой ещё и своеобразные проводы зимы и встречу весны. Каждый день масленичной недели носит собственное название и отмечается своими традициями. Однако в наши дни, разумеется, основные праздничные мероприятия приходятся на выходные. Именно на субботу и воскресенье, 1 и 2 марта , запланированы массовые гулянья в большинстве белорусских городов. Собрали для вас несколько самых любопытных вариантов, чтобы спланировать культурную программу на грядущие выходные.
Двухметровый блин в Суле
Так, интерактивный парк истории “Великое Княжество Сула”, раскинувшийся на территории бывшей усадьбы дворянского рода Ленских, пригласил белорусов на выпекание и дегустацию огромного двухметрового блина. Традиционный масленичный столб и сжигание пугала-зимы также заявлены в праздничной программе на 1 и 2 марта .
А тех, кто до сих пор не бывал в этом уникальном месте, помимо праздничной масленичной программы ждёт также незабываемое погружение в историю Беларуси от самых первобытных времён.
[info_b] Локация и цены :
Минская область, Столбцовский район, Литвенский сельсовет, деревня Сула
Входные билеты для индивидуальных посетителей - 35 рублей для взрослых, 15 рублей - для детей от 7 лет
Билеты на программ “Шчодрая масленіца ў Суле” - 55 рублей для взрослых, 40 рублей - детская программа.[/info_b]
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Народная дискотека в Беловежской пуще
Археологический музей под открытым небом, который входит в состав Национального парка “Беловежская пуща”, 1 и 2 марта также пригласил отметить этот праздник пробуждения природы от зимнего сна в их компании. Развлекательные мероприятия там будут проходить с 11:00 до 18:00, а главное событие традиционный обрядовый хоровод со сжиганием чучела Масленицы намечено на 16:00 2 марта.
Перед этим можно будет прогуляться по масленичной ярмарке, отведать пущанских блинов с целебным чаем на травах, поучаствовать в мастер-классах от ремесленников, а вечером организаторы пообещали яркое фаер-шоу и народную дискотеку.
[info_b] Локация и цены :
Брестская область, Каменецкий район, аг. Каменюки
Входные билет: 10 рублей для детей (от 7 лет до 14 лет), 15 рублей для взрослых.[/info_b]
Угощения 21+ и стенка на стенку в Дудутках
В музейном комплексе Дудутки решили не отступать от собственных традиций и подготовили не только угощения для детворы в виде “волшебных леденцов” и масленичных блинов, но и “жидкие угощения для взрослых” под фирменную закуску. Если вам уже исполнился 21 год, вам непременно стоит заглянуть в местную винокурню, а уж после неё - можно и в традиционные масленичные игры пуститься.
Организаторы пообещали 1 и 2 марта устроить настоящие масленичные соревнования по полной программе:
- масленичный столб,
- бойня мехами на масленичном козле,
- метание деревянной дубины,
- масленичные скачки на деревянных лошадях,
- перетягивание каната,
- сырные и блинные гонки,
- и даже масленичные бои “Стенка на стенку”.
[info_b] Локация и цены :
Минская область, Пуховичский район, деревня Птичь
Входные билеты: взрослые - 25 рублей, дети школьного возраста - 15 рублей.[/info_b]
Семейный блинный забег в Минском зоопарке
Блинный забег решили организовать в Минском зоопарке 1 марта . Регистрация участников начнётся около сцены у центрального входа в 12:00. Участвовать в забеге по территории зоопарка можно будет целыми семьями - всем выдадут по сковороде с блинами и ровно в 13:00 - “На старт! Внимание! Марш!”
А если одного соревнования вам мало, можно поучаствовать в ещё одном конкурсе, который пройдёт под девизом “Длинная коса – белорусская краса”. Как становится понятным из названия, победителем станет участница (или участник - кто знает, ведь никаких гендерных ограничений организаторы не заявили) с самыми длинными волосами. При этом планируется, что победителей будет несколько - в трёх возрастных категориях. Сам конкурс намечен на 14:00.
[info_b]Подробнее об условиях участия в конкурсах и соревнованиях можно почитать по ссылке.[/info_b]
[info_b] Локация и цены :
Минск, ул. Ташкентская 40,
Входной билет - 15 рублей[/info_b]
Фаер-шоу в Ботаническом
Центральный ботанический сад НАН Беларуси на э ту Масленицу также решил порадовать посетителей праздничной программой с традиционными играми и забавами, блинным фуд-кортом, тематическими фотозонами и выступлениями и музыкантов.
Кульминация праздника и 1, и 2 марта , станет сжигание чучела Зимы, но перед ним посетителей Ботанического ждёт огненное во всех смыслах этого слова получасовое цирковое фаер-шоу от творческого коллектива Kresiva.
[info_b] Локация и цены :
Минск, ул. Сурганова, 2В
Входные билеты: стандартный - 20 рублей (взрослые и дети старше 13 лет), льготный - 10 рублей (пенсионеры, дети с 4 до 12 лет, инвалиды 2 группы).[/info_b]
Батлейка и цирковые выступления в Дукоре
Ещё одним местом, где можно посмотреть на фаер-шоу и цирковые выступления на Масленицу станет музейный комплекс “Дукорский маёнтак”. На 1 и 2 марта там также запланированы массовые гулянья с живой музыкой и танцами, хороводы и сжигание чучела.
Изюминкой этого места на Масленицу станет экскурсия с дегустацией “Bibendum vitae или Что пили наши предки”, а также традиционная белорусская батлейка.
[info_b] Локация и цены :
Минская область, Пуховичский район, агр. Дукора ул. Школьная, 15
Входные билеты: взрослым - 35 рублей, детям от 7 лет - 15 рублей[/info_b]
Где блинами угостят бесплатно?
А вот у жителей и гостей Минска в последний день масленичной недели, 2 марта , будет возможность угоститься блинами совершенно бесплатно, не оплачивая никакие входные билеты. Угощать (а заодно и развлекать конкурсами с подарками и выступлениями танцевальных и музыкальных коллективов) пообещали посетителей двух крупных торговых центров:
- ТРЦ Galileo (ул. Бобруйская, 6, 3-й этаж), с 12:00,
- ТРЦ OUTLETO (проспект Жукова, 44, перед главным входом на улице).
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