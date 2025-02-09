Вы больше не захотите готовить классические блины. Добавьте в тесто это, чтобы заменяли хлеб

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Опубликовано: 09.02.2025 12:00 , Обновлено: 07.02.2025

Блинчики и оладьи — одно из самых простых и универсальных блюд, которые по силам приготовить кулинару любого уровня. Чаще всего блинчики готовят в сладких вариациях, но не менее вкусны они и в солёном виде. Так, классический рецепт блинов можно быстро преобразовать в закуску, которой можно заменить хлеб. Telegraf.news нашёл рецепт блинчиков, которыми можно дополнить мачанкой, тушёной свининой и многими другими блюдами.

Блинчики определённо входят в число самых простых и любимых блюд многих людей. Их можно испечь тонкими для начинки, а можно сделать пышными, как булочки. Их можно есть как самодостаточное блюдо, а можно подавать вместе с любимыми соусами и джемами.

Можно блинчиками заменить хлеб, который часто используют в качестве закусок для первых блюд или как основу для бутербродов. Такой “хлебозаменитель” можно приготовить в кратчайшие сроки в домашних условиях. Уверены, что, попробовав этот простой, как табуретка, рецепт, вы возьмёте его на заметку и будете готовить такой вариант чаще.

Эти блинчики можно приготовить большими, а можно сделать в форме удобных оладушек. Основной набор ингредиентов такой же, как и в классической вариации: мука, яйца, разрыхлитель и молочный продукт. В данном случае идеально подойдёт пахта, но вы можете регулировать консистенцию и вкус блинчиков по своему вкусу, использовав, например, греческий йогурт или сыворотку.

То, что делает этот рецепт особенным и особенно пикантным, — пара дополнительных ингредиентов в тесте: зелень петрушки, зубчики чеснока и тёртый сыр.

Эти добавки придают блинам особенный вкус и делают их идеальным дополнением ко многим блюдам. Подавайте их с мочанкой, гуляшом, супом, сальсой и многими другими блюдами, и вы увидите, насколько универсальны и вкусны они в каждом отдельном сочетании.

Как приготовить хлебозаменяющие блины?

Ингредиенты:

300 г. пшеничной муки,

1 стакан натуральной пахты,

2 средних яйца,

2-3 зубчика чеснока,

100 г тёртого сыра (отлично подойдёт чеддер),

1 ст.л. рубленой петрушки,

3 ст.л. топленого масла,

1 ч.л. разрыхлителя,

соль и перец по вкусу,

масло для жарки.

Приготовление:

Заранее подготовьте все ингредиенты и выложите их на стол, чтобы они стали комнатной температуры. Это облегчит приготовление теста. В миску просейт муку, добавьте разрыхлитель, щепотку соли и перемешайте. Влейте пахту к сухим ингредиентам, взбейте яйца и добавьте три столовые ложки растопленного масла. Замесите все до получения гладкого, однородного теста. Если вам кажется, что оно слишком густое, добавьте немного воды или молока, а если слишком жидкое, добавьте немного муки — все зависит от типа помола муки. Сыр натрите на средней терке, а чеснок выдавите через пресс. Добавьте их в миску с тестом, а также немного перца и петрушки. Тщательно перемешайте и отставьте миску с тестом в сторону на пять минут, чтобы оно постояло и клейковина в муке набухла. Это сделает блины более нежными. Подготовьте сковороду и слегка смажьте её маслом. Его не должно быть слишком много, достаточно одной чайной ложки без горки. Затем с помощью половника выкладывайте порции теста для блинов на горячую сковороду и жарьте на умеренном огне, пока они не поднимутся и не станут золотистыми с обеих сторон.

Приятного аппетита!

Ранее Telegraf.news писал о том, что всевозможные оладьи и блины — один из самых любимых вариантов завтрак не только у детей, но и у взрослых. Однако это популярное блюдо можно приготовить совершенно разными способами и добавками. Отдельные рецепты закрепляются в памяти надолго и вызывают желание готовить блины снова и снова. Одним из рецептов, чья слава пересекла большие расстояния, стали оладьи по японскому рецепту. Если вы искали способ, как сделать их максимально пышными и воздушными, то теперь у вас будет проверенная инструкция.

Эти японские блинчики напоминают суфле. Вот как приготовить, чтобы были максимально пышными