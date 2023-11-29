Где в Беларуси 30 ноября пообещали снегопады и метели? В МЧС объявили частичный оранжевый уровень

Опубликовано: 29.11.2023 18:37 , Обновлено: 01.12.2023

В МЧС Беларуси сообщили, что 30 ноября сильные снегопады пройдут на северо-восточной части страны. Однако и в центральных регионах без снега не обойдется.

Аналогичную информацию озвучили в Белгидрометцентре.

“Ночью на большей части территории, днем преимущественно по северо-восточной половине страны пройдет снег, мокрый снег”, - сообщили там.

Вот что ждёт белорусов 30 ноября.

В Белгидрометцентре предупредили, что на дорогах может образоваться слабая гололедица. “Ночью и утром по северо-восточной половине Республики ожидается сильный снег, местами слабый гололед и налипание мокрого снега. Ночью в отдельных районах Беларуси метель”, - сообщили в Белгидромете.

Что касается температуры, то ночью она будет в пределах -3..-9°С, а при прояснениях опустится до -12°С. Днём же потеплеет до -1..-6°С.

Спасатели попросили белорусов не пользоваться в этот день личным транспортом. А пешеходам обходить “шаткие строения с неустойчивой кровлей” подальше. При этом попросили “передвигаться осторожно” и наступать “на всю подошву”.

Тем временем, в ГАИ попросили белорусов не оставлять машины в тех местах, где они могут помешать уборке снега.

В Госавтоинспекции предупредили, что автомобили ГАИ в условиях снегопада будут ездить с включенными синими проблесковыми маячками, чтобы “привлечь внимание водителей”. Там заявили, что это как-то поможет в обеспечении безопасности на дорогах.

Ранее Телеграф сообщил, что поскольку Белгидромет и МЧС пообещали белорусам очень снежный конец ноября, многим автолюбителям придется заняться не самым любимым делом — чистить машину от снега с утра и после работы. Нашли простые советы, как упростить процедуру и при этом не повредить автомобиль. Но только не верьте “хитростям” из Тик Тока и Youtube, которые могут нанести вред вашим авто.

Эти «хитрости» помогут убрать снег с авто вместе со стеклом и краской. А как почистить правильно?