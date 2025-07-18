Где самый высокий конкурс? Иванец подвёл итоги приёма документов на бюджет

Опубликовано: 18.07.2025 11:25 , Обновлено: 18.07.2025

В Беларуси завершился приём документов в вузы на бюджетные места большинства специальностей. Министр образования Андрей Иванец подвёл предварительные итоги, рассказав о конкурсах и самых востребованных у абитуриентов специальностях.

Как сообщил госагентству БелТА глава ведомства, при плане приёма в 31,8 тыс. человек на бюджетную форму обучения заявления подали 46,1 тыс. абитуриентов. Из них 5,7 тыс. зачислены на условиях целевой подготовки, ещё около 500 человек — как победители университетских олимпиад.

По словам министра, около 4,4 тыс. человек претендуют на зачисление без вступительных испытаний — это победители олимпиад, медалисты, выпускники с красными дипломами колледжей и другие льготные категории. Ещё около 700 человек поступают вне конкурса.

Какие специальности самые популярные?

Иванец отметил, что высокие конкурсы (более 5 человек на место) сложились на таких специальностях, как «графический дизайн и мультимедиадизайн», «информационные системы и технологии», «правоведение» и «педиатрия».

На ряд специальностей абитуриенты подали документы с суммой баллов более 390 (из 400). Среди них:

« Стоматология »;

»; « Мировая экономика »;

»; « Международная экономика и торговля »;

»; « Прикладная информатика »;

»; « Переводческое дело »;

»; « Программная инженерия ».

Педагогические специальности и региональные вузы

Министр заявил о росте популярности педагогических специальностей. Так, по его сведениям, в БГПУ им. М. Танка на 1040 бюджетных мест подано около 1600 заявлений (с учётом 500 целевиков). Из них более 300 абитуриентов имели свыше 300 баллов.

Востребованной, по словам министра, осталась и учёба в региональных вузах. На 14,7 тыс. бюджетных мест там претендует 20,1 тыс. абитуриентов. Самые высокие конкурсы, по данным Минобразования, отмечены в ГрГУ им. Я. Купалы, ВГУ им. П. М. Машерова, Белорусско-Российском университете, ГГУ им. Ф. Скорины и БрГТУ.

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[info_b]Приём документов на бюджет в вузы сельскохозяйственного и силового профиля завершится 19 июля. Зачисление на бюджетные места по всей стране пройдёт до 27 июля, а приём на платное обучение по специальностям, не предполагающим внутренние экзамены, продлится до 1 августа.[/info_b]

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