Где и во сколько белорусам смотреть салют 3 июля? В милиции предупредили об «ограничениях» у мест запуска

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Опубликовано: 03.07.2025 14:01 , Обновлено: 03.07.2025

В четверг, 3 июля, по всей Беларуси проходят праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости Республики. Кульминацией праздника в крупных городах (как минимум в столице и областных центрах) станет традиционный салют. Узнали, во сколько его решили запускать в этом году и собрали адреса площадок, где вечером можно будет полюбоваться красочным шоу в небе во всех областных центрах страны.

Когда салют 3 июля?

Утром во многих городах Беларуси прошли памятные и торжественные мероприятия с возложением цветов, торжественными шествиями ветеранов, общественных объединений и трудовых коллективов. Днём эстафету приняли музыканты, танцевальные коллективы и организаторы прочих городских активностей. В каждом городе - свои особенности этого праздничного дня, однако завершение торжества везде будет похожим - ближе к ночи небо раскрасят яркие фейерверки.

В большинстве областных центров и белорусской столице праздничному салюту будут предшествовать концерты, которые начнутся около 21:00, а сам праздничный салют во всех городах стартует одновременно - в 23:00 .

Где смотреть салют в Минске и областных городах?

Больше всего площадок с праздничными фейерверками запланировано в Минске и Гомеле - по 6 локаций. Чтобы увидеть точные адреса, где в этом году будут запускать фейерверки в честь Дня Независимости, нажмите на название интересующего вас города.

[scryt_b title=“Минск”]В Минске праздничное огненное шоу в этом году запланировано на 6 площадках :

в парке “Дрозды”,

в парке Победы,

в парке им. Уго Чавеса,

в парке им. Павлова,

на площадке у Национальной библиотеки,

на площадке у “Чижовка-Арены”.

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[scryt_b title=“Брест”]

Власти Бреста праздничный салют на День Независимости традиционно запланировали провести на территории мемориального комплекса “Брестская крепость-герой” .

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[scryt_b title=“Витебск”]

В Витебске салют решили запускать под конец праздничного концерта на площади Победы , специальным гостем которого должна стать АРТ-группа “Хор Турецкого”.[/scryt_b]

[scryt_b title=“Гомель”]

Власти Гомеля под фейерверки выделили 6 площадок:

Площадь Ленина,

Площадка по ул.Озерной-пр.Космонавтов, 70,

Площадка у ДК “Костюковка”,

Площадка у Гомельского государственного технического университета им.П.О.Сухого,

Площадка у Ледового дворца,

Площадка у прихода храма Грузинской иконы Божьей Матери.

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[scryt_b title=“Гродно”]

В Гродно фейерверк лучше всего будет наблюдать в районе площади Ленина , где местные власти также подготовили праздничный концерт с выступлениями приглашённых столичных музыкантов.[/scryt_b]

[scryt_b title=“Могилёв”]

В Могилёве площадкой для заключительного праздничного концерта и салюта станет площадь Славы .[/scryt_b]

Что лучше не брать с собой на салют?

Если вы решите посмотреть салют своими глазами на выше указанных площадках, следует быть готовым к некоторым неудобствам. В столичной милиции заранее предупредили, что на площадках для массовых мероприятий усилят контроль. В Минске в отдельные зоны и вовсе будут пропускать через специальные КПП, где милиция будет проводить досмотр на предмет запрещённых вещей. К ним на время массовых мероприятий относят и некоторые вещи, которые в обычное время не привлекли бы внимание милиционеров.

Так, собираясь на праздник, помимо очевидного - оружие и алкоголь - лучше также оставить дома :

ножи (даже те, что не запрещается носить гражданам),

аэрозоли,

велосипеды,

самокаты и прочие средства персональной мобильности.

С любым из этих предметов вас просто не пропустят на праздничную площадку. Как и с домашними питомцами - им также вход на основные площадки массовых гуляний запрещены.

Особое внимание стоит уделить напиткам : в условиях жары, которая (наконец-то?) пришла в Беларусь, многим, наверняка, захочется взять с собой бутылочку прохладительного. Однако, её пронос на праздник строго ограничен: не более 0,5 л чего-то безалкогольного и только в прозрачной пластиковой бутылке .

Для тех, у кого будет с собой “временная запрещёнка”, у КПП откроют камеры хранения. Там можно будет оставить и крупные сумки и рюкзаки, а также прочие личные вещи, которые, по мнению милиции, могут мешать посетителям праздничного мероприятия.

Милиция предупредила белорусов об «административных процессах» за «публичное выражение мнений» на новогодних гуляньях

Ранее Telegraf.news также рассказывал, что гостей праздничных мероприятий в Беларуси милиция также предостерегает от “публичного выражения общественно-политических мнений”, предупреждая, что за это в отношении них могут быть начаты “административные процессы”. Более того, в милиции ранее давали чёткие рекомендации, какую одежду лучше не надевать на массовые гулянья.

В милиции рассказали, что нельзя надевать белорусам на майские праздники