В милиции рассказали, что нельзя надевать белорусам на майские праздники

Опубликовано: 29.04.2025 12:43 , Обновлено: 29.04.2025

В преддверии майских праздников и ожидаемых культурно-массовых мероприятий белорусская милиция решила напомнить гражданам о правилах поведения в местах большого скопления людей и об ответственности за их нарушение. Старший участковый инспектор Ивановского РОВД Дмитрий Дядюк в рамках рубрики «Отвечает участковый...» перечислил, чего делать нельзя, и дал рекомендации по выбору одежды.

Правоохранители заявили, что любое массовое мероприятие — это зона «повышенной опасности» из-за риска давки или «проявлений агрессии». Граждан призвали не распивать алкогольные напитки в общественных местах, не допускать оскорбительных выкриков, не мешать другим участникам или транспорту и не приходить в пьяном виде. Мелкое хулиганство, как напомнили в милиции, влечёт ответственность.

Особое внимание будет уделяться тому, что граждане попытаются пронести на мероприятия. Запрещены, как обычно, оружие, пиротехника, алкоголь, а также любые напитки в стеклянной или металлической таре и крупногабаритные вещи, мешающие окружающим. Не допускается и использование плакатов или символики, которые могут быть расценены как разжигающие рознь.

Важный, по мнению милиции, совет касается внешнего вида. Участковый рекомендовал по возможности надевать одежду «без надписей и рисунков двоякой трактовки, которые можно расценивать как оскорбительные». Что конкретно попадает под это определение, не уточняется. Из рекомендованного при себе — документы, немного денег и заряженный телефон.

Общие требования милиции свелись к «соблюдению и поддержанию» порядка, «уважительному поведению» и выполнению «законных требований» правоохранителей. С маленькими детьми в толпу идти не советуют.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как руководство Министерства внутренних дел Беларуси поставило задачу принять «усиленные меры по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан» во время грядущих праздничных мероприятий.

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