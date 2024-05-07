В Минобразования дали список рекомендаций, как проводить выпускные в школах Беларуси. Обязательный?

Опубликовано: 07.05.2024 10:29 , Обновлено: 07.05.2024

Завершается учебный год - одиннадцатиклассников ждет выпускной вечер. Заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай поделился рекомендациями, как можно организовать это событие. Так, по его видению, выпускной можно провести в формате самодеятельного школьного капустника или конкурса талантов.

Сперва замминистра напомнил, что последний звонок для учащихся 9-х и 11-х классов запланирован на 25 мая. А выпускной вечер, где вчерашним школьникам вручат аттестат об общем среднем образовании, пройдет 14 июня.

“Проведение данных мероприятий Министерством образования традиционно позиционируется в помещении школы, учреждении культуры, учреждении дополнительного образования детей и молодежи, а также на открытой площадке”, - отметил в интервью агентству БелТА Кадлубай.

По его словам, “творческий потенциал” педагогов белорусских школ “позволяет организовать выпускной вечер без сторонних организаторов”. Затем замминистра образования перечислил “разнообразные” форматы проведения выпускных:

С амодеятельный школьный капустник . Он, по мнению Кадлубая, поможет “вспомнить самые яркие страницы школьной жизни выпускников и создать непринужденную обстановку дружелюбия и взаимопонимания”.

. Он, по мнению Кадлубая, поможет “вспомнить самые яркие страницы школьной жизни выпускников и создать непринужденную обстановку дружелюбия и взаимопонимания”. Традиционный конкурс талантов . Здесь акцент - на способностях детей, кроме того, как отметил представитель Минобразования, такой конкурс поспособствует “развитию школьных традиций”, а еще “воспитанию чувства патриотизма, гордости и уважения к своей школе и стране”.

. Здесь акцент - на способностях детей, кроме того, как отметил представитель Минобразования, такой конкурс поспособствует “развитию школьных традиций”, а еще “воспитанию чувства патриотизма, гордости и уважения к своей школе и стране”. Выпускной в формате показа фильма “Кинолента школьных дней” . Он, по словам Кадлубая, “позволит воссоздать ретроспективу школьных лет и этапы взросления выпускников”, а также напомнит о значимых победах и достижениях.

. Он, по словам Кадлубая, “позволит воссоздать ретроспективу школьных лет и этапы взросления выпускников”, а также напомнит о значимых победах и достижениях. Церемония награждения “Юность вступает в жизнь” . На таком событии, по видению замминистра, будут вручать награды за победы в номинациях медалистам, классным руководителям, учителям-предметникам и не только.

. На таком событии, по видению замминистра, будут вручать награды за победы в номинациях медалистам, классным руководителям, учителям-предметникам и не только. Фестиваль “Выпускник-2024” . Здесь сценарий, по мнению замминистра, может быть такой: кинофестиваль с красной дорожкой и репортерами, на “съемочной площадке” участники события будут разыгрывать небольшие сценки. Снимаются короткометражные фильмы, которые затем номинируют на “самые разные премии, главное, чтобы победили все ролики без исключения”.

. Здесь сценарий, по мнению замминистра, может быть такой: кинофестиваль с красной дорожкой и репортерами, на “съемочной площадке” участники события будут разыгрывать небольшие сценки. Снимаются короткометражные фильмы, которые затем номинируют на “самые разные премии, главное, чтобы победили все ролики без исключения”. Памятное действие в формате закладки аллеи или капсулы памяти для выпускников будущих лет. Так, по словам Кадлубая, выпускники подчеркнут “свою связь со школой”, а “связующая нить поколений”, которая объединит выпускников и педагогов, станет “началом новой школьной традиции”.

Заместитель министра образования отдельно подчеркнул, что “каждое учреждение разрабатывает свой сценарий”, однако в своем содержании выпускные “должны иметь воспитательный потенциал”. “Наряду с классическими подходам приветствуются и новые форматы”, - добавил он.

Кадлубай также рассказал, что Министерство образования не регламентирует вопросы проведения выпускных вечеров в ресторанах и кафе. Руководители учреждений вместе с родительским комитетом и по согласованию с местным исполкомом определяют время, продолжительность и место проведения выпускного вечера, добавил замминистра.

Ранее Telegraf.news сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Совету министров и главе своей администрации взять на “жесткий контроль” проведение школьных выпускных. Такое поручение Лукашенко дал при разговоре о современных выпускных, на которых вчерашние школьники заказывают лимузины и едут в увеселительные заведения.

Лукашенко поручил Совмину и своей администрации взять на «жесткий контроль» школьные выпускные. Почему?