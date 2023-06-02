В ГАИ на выходные пообещали усилить контроль. Кого будут проверять на этот раз?
В предстоящие выходные дни, 3 и 4 июня, Госавтоинспекция пообещала в усиленном режиме нести службу на дорогах и в местах отдыха. В ГАИ рассказали, на кого будут обращать отдельное внимание.
Особое внимание инспектора уделят выявлению водителей автомобилей и мотоциклистов, севших за руль пьяными или не имеющих водительских прав, сообщает МВД.
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Будут следить и за теми, кто игнорирует скоростной режим, пренебрегает требованиями правил обгона и маневрирования, проезда пешеходных переходов.
Кроме того, сотрудники ГАИ проконтролируют использование водителями и пассажирами ремней, мотошлемов, детских удерживающих устройств.
Ранее Телеграф писал, о том, что ГАИ Минска объявила отработку «аварийно-опасных участков».
ГАИ Минска объявила отработку «аварийно-опасных участков». Кого будут ловить со 2 по 5 июня?