ГАИ Минска объявила отработку «аварийно-опасных участков». Кого будут ловить со 2 по 5 июня?

Опубликовано: 02.06.2023 08:03 , Обновлено: 02.06.2023

Минская Госавтоинспекция объявила о новых рейдах, которые инспекторы проведут со 2 по 5 июня. Повышенное внимание инспекторы пообещали уделить отработке "аварийно-опасных участков дорог", нерегулируемых пешеходных переходов, а также безопасности "уязвимых участников движения". В числе прочего, в ГАИ пообещали задействовать эвакуаторы для нарушителей правил парковки.

Согласно планам ГАИ Минска, в указанный период инспекторы будут особо пристально следить за следующими участниками дорожного движения:

велосипедистами

пешеходами

лицами, использующими средства персональной мобильности

“Сотрудники напомнят пешеходам и велосипедистам об изменениях в Правилах дорожного движения, мерах безопасности на пешеходных переходах, дворовых территориях, игровых площадках, необходимости использования световозвращающей продукции, а также правилах безопасного поведения при движении на велосипедах и средствах персональной мобильности”, - пояснили в ГАИ Минска.

Что касается водителей транспортных средств, то инспекторы ообещали контролировать главным образом соблюдение следующих правил дорожного движения:

скоростной режим

правила проезда пешеходных переходов

остановки/стоянки

В ГАИ Минска предупредили, что при выявлении нарушений правил остановки или стоянки, которые “создают предпосылки к совершению ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения”, они будут эвакуировать транспортные средства.

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Напомним, до 5 июня водители в Беларуси также обязаны даже в светлое время суток включать во время движения ближний свет фар или дневные ходовые огни. Это требование введено в связи с республиканским комплексным мероприятием «Внимание — дети!» и за его нарушение предусмотрены штрафы.