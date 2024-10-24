ГАИ предупредила о визитах на предприятия и в школы по всей Беларуси. Кого проконтролируют?

Опубликовано: 24.10.2024 11:39 , Обновлено: 24.10.2024

В пятницу, 25 октября, Госавтоинспекция запланировала республиканскую профилактическую акцию, в рамках которой инспекторы планируют ходить по трудовым коллективам, школам и вузам для разъяснительных бесед. Начальник отделения главного управления ГАИ МВД Вероника Романькова рассказала, кто окажется в центре внимания профилактической акции, причём не только рабочих местах, но и на дорогах по всей стране.

Последний рабочий день на этой трудовой неделе ГАИ объявила Единым днём безопасности дорожного движения. По задумке ведомства он пройдёт под девизом “Водитель и пешеход, уважайте пешеходный переход!”, а участникам акции напомнят о правилах безопасного пересечения проезжей части и проезда пешеходных переходов.

При этом, как пояснила Романькова, одними лишь визитами на предприятия и в школы сотрудники ГАИ не ограничатся. Инспекторы выйдут на дороги страны, чтобы на деле проконтролировать, как правила проезда пешеходных переходов соблюдают автомобилисты, а также велосипедисты и сами пешеходы.

В ГАИ напомнили, что по действующим Правилам дорожного движения переходить дорогу пешеходам на средствах персональной мобильности можно не спешиваться. Но при этом необходимо соблюдать следующие требования:

заблаговременно снизить скорость,

убедиться в безопасности обстановки на дороге,

пересекать проезжую часть со скоростью идущего шагом человека.

Водителей же в ГАИ призвали “быть предельно внимательными”, “благоразумными” и проявлять уважение к окружающим при проезде пешеходных переходов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что что ГАИ пока не определилась, вернётся ли в ПДД требование спешиваться с велосипеда и электросамоката перед пешеходным переходом. После общественного обсуждения соответствующего законопроекта инспекция пообещала «найти компромисс» и учесть интересы как водителей, так и велосипедистов.

«Есть определенный конфликт» — В ГАИ пообещали «найти компромисс» в ПДД для белорусских велосипедистов и водителей

Между тем, помимо предложения спешиваться для пешеходов на СПМ в проекте изменений в ПДД также предусматривается пересмотр самого определения СПМ. Его предложили отнести к транспортным средствам, а пешеходов на СПМ, соответственно, к водителям. Но не во всём.

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