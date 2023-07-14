ГАИ пообещала белорусам "целенаправленные отработки" на выходных и в понедельник. Кто станет целью?

Опубликовано: 14.07.2023 16:43 , Обновлено: 14.07.2023

Госавтоинспекция Беларуси объявила на предстоящие выходные, 15 и 16 июля, рейды в разных областях страны. Коснутся они как тех, кто отдыхает у водоемов, так и водителей, пешеходов и велосипедистов. Не останутся без внимания и автовладельцы транспортных средств в понедельник, после выходных.

В Гродно и области , 15 и 16 июля, места несения службы ГАИ приблизятся к зонам массового отдыха, у водоемов. Будут следить инспектора и за автодорогами. Контроль будет вестись в том числе и на гражданских автомобилях.

Особое внимание уделят грубым нарушениям ПДД, таким, как: управление в состоянии опьянения, вождение «без прав”», нарушениям правил обгона и превышению скорости. Под отдельным контролем будут велосипедисты, пешеходы и байкеры.

В ГАИ Гомельщины отметили, что в области продолжает оставаться негативной статистика ДТП, произошедших по вине пьяных и не имеющих прав управления водителей. Так, за полгода на Гомельщине произошло 10 ДТП с участием пьяных водителей, в которых 17 человек получили травмы, а по вине «бесправников» случилось 12 аварий, где пострадали 23 человека.

Для предотвращения пободного, сотрудники Госавтоинспекции в выходные проведут отработки трасс, в ходе которых будут выявлять и пресекать грубые нарушения ПДД и контролировать места массового отдыха людей.

Кроме того, усиленные рейды будут в понедельник, 17 июля. Внимание уделят состоянию водителей, так как далеко не все отказываются от управления транспортом, употребив накануне спиртное.

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В Минске для предупреждения ДТП с участием мотоциклов, сотрудники спецподразделений ГАИ выставят на центральных магистралях города дополнительные экипажи ДПС, в том числе с привлечением мотопатрулей.

Инспектора повышенное внимание уделят контролю соблюдения скорости, правил обгона, проезда пешеходных переходов и перекрестков, а также физическому состоянию участников дорожного движения.

В области ГАИ отработает аварийно-опасные участки автодорог. Несение службы будет сконцентрировано в местах, где чаще всего происходят нарушения ПДД, в том числе на мотоциклах.

Под особым контролем выявление водителей транспортных средств, находящихся в состоянии опьянения и не имеющих водительских прав, нарушению ПДД со стороны велосипедистов и пешеходов, особенно в темное время суток, не предоставление преимущества в движении пешеходам, нарушение правил перевозки пассажиров, в первую очередь - детей.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что белорусы стали получать эсэмэски о штрафах. В ГАИ рассказали, стоит ли им верить:

Белорусы стали получать эсэмэски о штрафах. В ГАИ рассказали, стоит ли им верить