В Могилёве легковушка на скорости протаранила маршрутку – двое в больнице

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Опубликовано: 13.07.2023 07:55 , Обновлено: 13.07.2023

Днём 12 июля в Могилёве на мосту Яшина произошла авария с участием маршрутного такси - в него на полной скорости врезался легковой автомобиль BMW. В результате ДТП, по данным милиции, в больницу увезли двух пострадавших - водителя и пассажира маршрутки. Сообщается, что их жизни в настоящее время ничего не угрожает. Другим участникам ДТП помощь медиков не понадобилась.

По данным Госавтоинспекции, виновником аварии стал 25-летний водитель BMW. Он не рассчитал безопасную скорость и на мосту, пытаясь обогнать идущий впереди троллейбус, не справился с управлением. Машин азацепила отбойник, её развернуло несколько раз, после чего откинуло на полосу встречного движения. Там авто протаранило маршрутку и зацепило ещё две легковушки - Volkswagen и Geely.

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

УВД Могоблисполкома опубликовало видео с моментом аварии в своём официальном телеграм-канале:

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