ГАИ объявила в трех областях Беларуси спецоперации: где и что проверяют?

Опубликовано: 14.06.2023 16:49 , Обновлено: 14.06.2023

В трех областях Беларуси с 14 июня Госавтоинспекция объявила о начале спецопераций. Сотрудники ГАИ в усиленном режиме несут службу в Минской, Брестской и Гродненской области.

Минская область

В Минской области “для обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждения ДТП”, с 14 по 16 июня пройдут рейдовые мероприятия. Сотрудники ГАИ будут выявлять нарушителей ПДД при пересечении ими жд-переездов, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Организована форма негласного и смешанного контроля.

В ГАИ напомнили, что за нарушение правил проезда жд-переездов предусмотрена административная ответственность по статье 18.10 КоАП Беларуси, по которой нарушителю грозит штраф до 148 рублей (до четырех базовых).

Брестская область

На Брестчине с 14 по 23 июня в связи с наступлением каникул и увеличением количества велосипедистов, «в целях стабилизации дорожной обстановки», ГАИ начала проведение профилактических мероприятий.

С какой скоростью велосипедист должен ехать по пешеходному переходу?

Здесь, в эти дни, инспектора особое внимание уделят велосипедистам, пересекающим пешеходные переходы, в том числе несовершеннолетним, водителям (как они уступают дорогу пешеходам и велосипедистам):

«В целях стабилизации» — В ГАИ объявили 10-дневную спецоперацию на Брестчине. Кого будут проверять?

Гродненская область

В Госавтоинспекции Гродно заявили об усилении контроля за мотоциклистами, аргументировав это “участившимися авариями” с их участием.

В ГАИ предупредили, что для выявления нарушителей на мотоциклах в городе будут работать камеры фиксации, в том числе на «сквозных» участках вечером и ночью.

Под особый контроль планируют взять центральную часть города, где действуют постоянные ограничения для движения мототранспорта.

В Гродно в рейдах ГАИ задействовали все служебные мотоциклы. За кем гоняются?