ГАИ объявила в трех областях Беларуси спецоперации: где и что проверяют?
В трех областях Беларуси с 14 июня Госавтоинспекция объявила о начале спецопераций. Сотрудники ГАИ в усиленном режиме несут службу в Минской, Брестской и Гродненской области.
Минская область
В Минской области “для обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждения ДТП”, с 14 по 16 июня пройдут рейдовые мероприятия. Сотрудники ГАИ будут выявлять нарушителей ПДД при пересечении ими жд-переездов, сообщили в УВД Минского облисполкома.
Организована форма негласного и смешанного контроля.
В ГАИ напомнили, что за нарушение правил проезда жд-переездов предусмотрена административная ответственность по статье 18.10 КоАП Беларуси, по которой нарушителю грозит штраф до 148 рублей (до четырех базовых).
Брестская область
На Брестчине с 14 по 23 июня в связи с наступлением каникул и увеличением количества велосипедистов, «в целях стабилизации дорожной обстановки», ГАИ начала проведение профилактических мероприятий.
С какой скоростью велосипедист должен ехать по пешеходному переходу?
Здесь, в эти дни, инспектора особое внимание уделят велосипедистам, пересекающим пешеходные переходы, в том числе несовершеннолетним, водителям (как они уступают дорогу пешеходам и велосипедистам):
«В целях стабилизации» — В ГАИ объявили 10-дневную спецоперацию на Брестчине. Кого будут проверять?
Гродненская область
В Госавтоинспекции Гродно заявили об усилении контроля за мотоциклистами, аргументировав это “участившимися авариями” с их участием.
В ГАИ предупредили, что для выявления нарушителей на мотоциклах в городе будут работать камеры фиксации, в том числе на «сквозных» участках вечером и ночью.
Под особый контроль планируют взять центральную часть города, где действуют постоянные ограничения для движения мототранспорта.
В Гродно в рейдах ГАИ задействовали все служебные мотоциклы. За кем гоняются?