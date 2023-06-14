"В целях стабилизации" - В ГАИ объявили 10-дневную спецоперацию на Брестчине. Кого будут проверять?

Опубликовано: 14.06.2023 11:42 , Обновлено: 14.06.2023

В Брестской области с 14 по 23 июня Госавтоинспекция начала спецоперацию. Связано это с наступлением летних каникул и увеличением на дорогах количества велосипедистов.

По статистике, на дорогах области увеличилось число ДТП с участием велосипедистов, в тот числе детей. На Брестчине зарегистрировали 21 такое ДТП, в которых 21 человек получил травмы, при этом трое велосипедистов были пьяны, рассказали в УВД Брестского облисполкома.

В связи с наступлением каникул и увеличением количества велосипедистов, «в целях стабилизации дорожной обстановки», на территории области ГАИ начала проведение профилактических мероприятий.

С какой скоростью велосипедист должен ехать по пешеходному переходу?

В эти дни инспектора особое внимание уделят велосипедистам, пересекающим пешеходные переходы, в том числе несовершеннолетним, водителям (как они уступают дорогу пешеходам и велосипедистам).

[info_b]C начала 2023 года на территории Брестской области зарегистрировано 152 ДТП, в результате которых 13 человек погибли, 165 получили травмы. По вине водителей, которые были пьяными, произошло восемь аварий.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что в Гродно в рейдах ГАИ задействовали все служебные мотоциклы:

В Гродно в рейдах ГАИ задействовали все служебные мотоциклы. За кем гоняются?