ГАИ начала рейды на «автомобилях гражданского исполнения». Где и кого из белорусов будут снимать на фото и видео?

Опубликовано: 12.06.2023 13:37 , Обновлено: 12.06.2023

Госавтоинспекция Беларуси 12 июня объявила о спецмероприятиях, во время которых используют гражданские автомобили, пообещали снимать нарушителей на фото и видео.

ГАИ заявила о специальных мероприятиях в двух областях страны.

Могилевская область

Здесь с 12 по 16 июня сотрудники Госавтоинспекции пообещали провести мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием водителей маршрутных транспортных средств и такси.

Рейдовые мероприятия пройдут на «автомобилях гражданского исполнения» при помощи средств фото- и видеофиксации нарушений.

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Гомельская область

В ГАИ рассказали, что в связи с увеличением количества аварий, связанных с маршрутными такси, с 12 по 18 июня Госавтоинспекция проведет мероприятия, направленные на предупреждение аварий и нарушений ПДД с участием транспортных средств, задействованных в перевозке пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении, рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

Инспектора пообещали усилить контроль по всей области. Особое внимание уделят превышению скорости, проезду на красный сигнал светофора, нарушение правил обгона, маневрирования, управление неисправным транспортным средством.

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