Риск смерти пешеходов вырастает в 4,5 раза - В ГАИ рассказали, какую ошибку делают почти все белорусские водители

Опубликовано: 05.06.2023 09:44 , Обновлено: 05.06.2023

В ГАИ Минска рассказали, какая ошибка, которую допускают многие белорусские водители, повышает риск аварий со смертельным исходом в несколько раз.

Речь идёт о превышении скорости на так называемый “нештрафуемый порог”, то есть на 1 - 9 км/ч.

Согласно положениям КоАП Беларуси, наказать за превышение могут, если скорость превышена на 10 и более км/ч, поэтому зачастую водители едут со скоростью 60 км/ч там, где действует ограничение в 50 км/ч, а там, где разрешено ехать со скоростью 60 км/ч, “топят” до 70 км/ч, зная о том, что штраф за это им всё равно не грозит.

Между тем, в ГАИ подчеркнули, что превышение скорости “напрямую связано как с вероятностью аварии, так и с тяжестью ее последствий”.

По данным ГАИ, увеличение средней скорости движения всего на 1% приводит к увеличению риска аварии со смертельным исходом на 4%, а риск серьезных аварий возрастает на 3%.

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Резко возрастает, по информации ГАИ, и риск смерти пешеходов, сбитых машиной на большой скорости. Так, если машина движется со скоростью 65 км/ч, риск сбить пешехода насмерть вырастает в 4,5 раза, по сравнению с автомобилем, который едет со скоростью 50 км/ч, а риск смерти водителей и пассажиров в результате боковых ударов машин на такой скорости (65 км/ч) вырастает до 85%.

Как рассказали в ГАИ Минска, за минувшие выходные в одной лишь белорусской столице зафиксировано 76 дорожно-транспортных происшествий. Инспекторы оштрафовали 103 водителей за превышение скорости и зафиксировали более 400 нарушений Правил дорожного движения со стороны пешеходов (23 человека были в состоянии алкогольного опьянения).

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Ранее в Госавтоинспекции напомнили, какая административная ответственность грозит водителям в Беларуси за превышение скорости. Согласно белорусскому законодательству, размер штрафа напрямую зависит от того, на сколько человек превысил скорость. В некоторых случаях водителя могут лишить прав.