ГАИ Беларуси объявила по всей стране рейды. Кого проверят даже ночью?

💼 Официально

Опубликовано: 10.07.2023 18:50 , Обновлено: 10.07.2023

В Беларуси стартовала профилактическая акция, которая проходит по всей стране и продлится до 14 июля. Сотрудники ГАИ будут следить за соблюдением ПДД, порядком в местах отдыха, и за работниками агропромышленного комплекса.

В Минске в эти дни инспектора особое внимание уделят любителям велосипедов и средств персональной мобильности (электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и моноколеса), сообщила”СБ Беларусь Сегодня”.

В Госавтоинспекции напомнили, что передвигаться на велосипеде, электросамокате или моноколесе нужно по велодорожке, а если ее нет — по пешеходной дорожке, тротуару или обочине, не создавая препятствий для других. Пересекать дорогу нужно со скоростью идущего пешехода, при этом заранее снизить скорость и убедиться, что выезд на проезжую часть безопасен.

[info_b]За шесть месяцев 2023 года в столице произошло 17 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедов и восемь — с участием электросамокатов.[/info_b]

На Могилевщине и Брестчине начиналась уборочная кампания. Сотрудники ГАИ особое внимание уделят пресечению правонарушений, обеспечению безопасности дорожного движения в сфере агропромышленного комплекса. В ведомстве отметили, что мероприятия направлены на сохранность зерна и целевое использование топлива, а также денег, выделенных на закупку и ремонт техники.

Белорусские инспекторы ГАИ вышли в рейды, вооружившись шприцами. Зачем?

Сотрудники ГАИ будут осматривать технику для определения ее работоспособности, выяснения причин разукомплектования и нахождения в нерабочем состоянии. Также будут выявлять факты бесхозяйственности со стороны руководителей и материально ответственных лиц, изучать обоснованность расхода горюче-смазочных материалов.

Ночные мобильные группы органов внутренних дел будут изучать качество выполнения своих должностных обязанностей сторожами сельскохозяйственных организаций.

Какие штрафы грозят похитителям топлива?

В УВД напомнили об ответственности за кражу нефтепродуктов:

за хищение нефтепродуктов — до 1110 рублей (30 базовых величин) по ст.11.1 КоАП «Мелкое хищение» (могут присудить и общественные работы или административный арест);

за хищение нефтепродуктов на сумму более 370 рублей (10 базовых) — уголовная ответственность — до 3 лет лишения свободы по ст.205 УК и до 4 лет лишения свободы по ст.210-211 УК РБ (плюс штраф, на усмотрение суда).

В ГАИ напомнили белорусам, когда штрафы вырастают сразу на 2 базовые величины

В Гомельской области ГАИ проводит рейды у водоемов. Особое внимание уделяют местам, где купаться запрещено. Так, буквально в течение недели Добрушским РОВД выдано девять постановлений о привлечении к административной ответственности за купание в неустановленных местах.