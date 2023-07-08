Белорусские инспекторы ГАИ вышли в рейды, вооружившись шприцами. Зачем?

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Опубликовано: 08.07.2023 18:13 , Обновлено: 08.07.2023

В некоторых районах Беларуси инспекторы Госавтоинспекции перед выездом в спецрейды стали брать с собой не только привычные всем полосатые жезлы и ручные радары для определения скорости, но и... шприцы! Узнали, для чего они нужны и кого из водителей проверяют с их помощью.

Интернет-пользователи выложили в сеть видео, на котором продемонстрировано, как именно сотрудники ГАИ используют этот медицинский инструмент.

На видео видно, как сотрудник Слуцкой Госавтоинспекции, остановив личный легковой автомобиль одного из работников местной сельхозорганизации, с помощью шприца и прикреплённого к нему тонкого шланга проверил топливо в баке автомобиля.

Оказалось, что таким образом инспекторы вычисляют недобросовестных работников сельхозпредприятий, которые воруют топливо. Для предотвращения подобных случаев предприятия, как правило, добавляют краситель в топливо, которое используется во время сельхозработ: бензин обычно имеет синий оттенок, а дизельное топливо – зеленый.

Какие штрафы грозят похитителям крашенного топлива? А покупателям?

Случаи хищения топлива на сельхозпредприятиях учащаются с началом уборочной кампании. В связи с этим в УВД Витебского облисполкома напомнили об ответственности за кражу нефтепродуктов - кто-то может отделаться штрафом, а кого-то может ждать и уголовная ответственность:

за хищение нефтепродуктов - до 30 базовых величин (сейчас - 1110 рублей ) по ст.11.1 КоАП «Мелкое хищение» (могут присудить и общественные работы или административный арест);

) по ст.11.1 КоАП «Мелкое хищение» (могут присудить и общественные работы или административный арест); за хищение нефтепродуктов на сумму более 10 базовых величин (370 рублей сегодня) - уголовная ответственность - до 3 лет лишения свободы по ст.205 УК и до 4 лет лишения свободы по ст.210-211 УК РБ (плюс штраф, на усмотрение суда).

Более того, в областном УВД предупредили, что к ответственности могут привлечь и покупателей краденого топлива - по ч.3 ст.13.23 КоАП (“Незаконное обращение нефтяного жидкого топлива”). Санкция статьи предусматривает штраф от 10 до 50 базовых величин ( от 370 до 1850 рублей ).

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