ФСЗН предложил белорусам жаловаться на начальство из-за больничных. На какой номер звонить?

Опубликовано: 14.10.2024 19:15 , Обновлено: 14.10.2024

В Фонде социальной защиты населения (ФСЗН) Министерства труда и социальной защиты рассказали, по какому номеру звонить белорусам, чтобы пожаловаться на начальство из-за неоплаты больничных или невыплаты государственных пособий.

Об этом можно рассказать специалистам по номеру 122 . Звонить можно только в следующее время: с понедельника по пятницу с 8:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 .

Иллюстрация: ФСЗН

Как отметили в ФСЗН, пожаловаться можно и в случае, если работодатель задерживает выплату госпособия.

К слову, Комитет госконтроля предложил белорусам сообщать о случаях задержки зарплаты на работе. В ведомстве заверили, что пожаловаться могут сотрудники как частных, так и государственных организаций. Но звонить можно только два дня - 15 и 16 октября.

КГК предложил белорусам пожаловаться на задержку зарплаты. Когда звонить?

Также мы писали, что в ФСЗН пояснили, в каком случае можно потерять половину выплаты за больничный.

В ФСЗН рассказали, как белорусы могут потерять половину выплат на больничном