КГК предложил белорусам пожаловаться на задержку зарплаты. Когда звонить?

Опубликовано: 14.10.2024 17:15 , Обновлено: 14.10.2024

В Комитете государственного контроля (КГК) Беларуси сообщили, что 15 и 16 октября им можно пожаловаться на задержку зарплаты. Причем звонить можно работникам как государственных, так и частных организаций.

В ведомстве пообещали принимать звонки в эти дни по номеру 191 с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 . Также пожаловаться можно в чат-бот КГК в Telegram.

В Комитете госконтроля заверили, что изучат каждое обращение.

Ранее Telegraf.news писал, что Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) опубликовал данные по средним номинальным зарплатам в августе 2024 года. По стране этот показатель составил 2341,2 рубля.

В сравнении с июлем (2355,1) средняя зарплата в Республике, исходя из данных Белстата, упала на 13,9 рубля (или -0,59%).

Средняя зарплата в Беларуси упала почти на 14 рублей в августе. У кого снизилась сразу на 360?