Фронты с Европы и до +18°С. Синоптики рассказали белорусам, помешает ли погода отлично провести первые выходные октября

Опубликовано: 30.09.2022 08:05 , Обновлено: 03.10.2022

По прогнозам белорусских синоптиков, в последний день сентября белорусов ждут уже привычные дожди, неустойчивый ветер, туманы. Температура воздуха составит +13..+19°С. Измениться ли что-то с приходом нового осеннего месяца, первые числа которого выпали на выходные?

Как рассказали специалисты «Белгидромета», в субботу, 1 октября на погоду в Беларуси повлияет фронтальная система, которая идет с Западных Карпат. В этот день будет преимущественно облачно. Дожди никуда не уйдут. Они будут лить почти по всей Беларуси, а в отдельных районах даже усилиться.

Также нас ждут небольшой туман и умеренный ветер переменных направлений.

Что касается температура, то ночью она составит от +5°С по северу до +13°С по юго-востоку Беларуси. Днем же воздух прогреется до +9..+16°С. Жителям южно-восточных районов может повезти больше — им обещают до +18°С.

2 октября , в воскресенье, погодные условия определят атмосферные фронт с Западной Европы. Снова будет облачно и дождливо. Кое-где появится слабый туман.

Ветер подует юго-восточный с переходом на западный умеренный. Днем он местами станет порывистым.

Ночью температура составит +5..+12°С. Днем, по сравнению с субботой, немного похолодает — прогнозируют всего +9..+15°С.

Как видим, пока на приход бабьего лета ничего не намекает. Но, возможно, кому-то такие условия не помеха, чтобы хорошенько отдохнуть перед новой рабочей неделей.

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