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Фотографа — можно, сладкий стол — нет? В Минобразования объяснили белорусам, как организовать «выпускной» в детсаду

Фотографа — можно, сладкий стол — нет? В Минобразования объяснили белорусам, как организовать «выпускной» в детсаду
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Как известно, выпускные праздники ныне проходят не только в школах, но и в детских садах. Родители стремятся запечатлеть каждый «важный» момент, приглашая фотографов, видеографов, аниматоров и накрывая столы. Однако, как выяснилось из разъяснений чиновников, организовать такой праздник в стенах госсада — задача, требующая согласований и имеющая чёткие запреты. Так что можно, а что категорически нельзя?

Можно ли звать фотографа/видеографа?

Позиция Минобразования такова. Съёмка — это не образовательная услуга, которую обязан предоставлять сад. Но сад может оказывать иные услуги, если это не противоречит законодательству.

Как уточнили изданию «АиФ» в Комитете по образованию Мингорисполкома, приглашать фото- и видеооператоров не запрещено, но для этого нужно выполнить подготовительные действия:

  • Получить письменное согласие на съёмку от всех законных представителей всех воспитанников группы (требование защиты персональных данных).
  • Официально оформить право временного пользования имуществом сада  — заключить договор почасовой аренды помещения (актового зала и т. п.).

Всё это нужно сделать заранее.

Можно ли устроить «сладкий стол»?

Здесь позиция ведомства противоположная: организация «сладких столов» в учреждениях дошкольного образования не разрешена. О причинах существования такого запрета источнику не рассказали.

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