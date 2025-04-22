Фотографа — можно, сладкий стол — нет? В Минобразования объяснили белорусам, как организовать «выпускной» в детсаду
Как известно, выпускные праздники ныне проходят не только в школах, но и в детских садах. Родители стремятся запечатлеть каждый «важный» момент, приглашая фотографов, видеографов, аниматоров и накрывая столы. Однако, как выяснилось из разъяснений чиновников, организовать такой праздник в стенах госсада — задача, требующая согласований и имеющая чёткие запреты. Так что можно, а что категорически нельзя?
Можно ли звать фотографа/видеографа?
Позиция Минобразования такова. Съёмка — это не образовательная услуга, которую обязан предоставлять сад. Но сад может оказывать иные услуги, если это не противоречит законодательству.
Как уточнили изданию «АиФ» в Комитете по образованию Мингорисполкома, приглашать фото- и видеооператоров не запрещено, но для этого нужно выполнить подготовительные действия:
- Получить письменное согласие на съёмку от всех законных представителей всех воспитанников группы (требование защиты персональных данных).
- Официально оформить право временного пользования имуществом сада — заключить договор почасовой аренды помещения (актового зала и т. п.).
Всё это нужно сделать заранее.
Можно ли устроить «сладкий стол»?
Здесь позиция ведомства противоположная: организация «сладких столов» в учреждениях дошкольного образования не разрешена. О причинах существования такого запрета источнику не рассказали.
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