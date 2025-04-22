Опубликовано: 22.04.2025 14:49 , Обновлено: 22.04.2025

Как известно, выпускные праздники ныне проходят не только в школах, но и в детских садах. Родители стремятся запечатлеть каждый «важный» момент, приглашая фотографов, видеографов, аниматоров и накрывая столы. Однако, как выяснилось из разъяснений чиновников, организовать такой праздник в стенах госсада — задача, требующая согласований и имеющая чёткие запреты. Так что можно, а что категорически нельзя?

Можно ли звать фотографа/видеографа?

Позиция Минобразования такова. Съёмка — это не образовательная услуга, которую обязан предоставлять сад. Но сад может оказывать иные услуги, если это не противоречит законодательству.

Как уточнили изданию «АиФ» в Комитете по образованию Мингорисполкома, приглашать фото- и видеооператоров не запрещено, но для этого нужно выполнить подготовительные действия:

Получить письменное согласие на съёмку от всех законных представителей всех воспитанников группы (требование защиты персональных данных).

от всех законных представителей всех воспитанников группы (требование защиты персональных данных). Официально оформить право временного пользования имуществом сада — заключить договор почасовой аренды помещения (актового зала и т. п.).

Всё это нужно сделать заранее.

Можно ли устроить «сладкий стол»?

Здесь позиция ведомства противоположная: организация «сладких столов» в учреждениях дошкольного образования не разрешена. О причинах существования такого запрета источнику не рассказали.

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